ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Кочанова посетила Минский онкодиспансер

31.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Кочанова посетила Минский онкодиспансер

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова посетила Минский городской клинический онкологический диспансер, передает корреспондент БЕЛТА.

«Квалифицированную медицинскую помощь должны получать люди с любыми заболеваниями. Конечно, сейчас у всех на слуху COVID-19, но мы не можем зацикливаться только на одной болезни. В Минске те отделения, которые были перепрофилированы для лечения больных COVID-19, сейчас возвращаются к работе в нормальном режиме, к выполнению своих функциональных обязанностей. Сегодня я здесь, чтобы проверить, как выполняется это поручение Президента и насколько диспансер готов к приему пациентов», — отметила во время посещения Наталья Кочанова.

В Минском городском клиническом онкологическом диспансере для больных COVID-19 были перепрофилированы два отделения. 4-й хирургический корпус диспансера с 22 мая прекратил свою деятельность как инфекционный. Здесь уже оперируют онкологических пациентов. Радиологический корпус должен возобновить работу с 1 июня. «Онкология — одно из серьезнейших заболеваний. Больные нуждаются в помощи, и откладывать ее оказание нельзя, — подчеркнула председатель Совета Республики. — В диспансер приезжают люди из разных регионов нашей страны. Перед медработниками стоит очень важная задача».

Коллектив диспансера начал работать с пациентами, инфицированными COVID-19, с 31 марта. В течение нескольких недель принимал контакты первого уровня. Затем после небольшого перерыва стали поступать пациенты с пневмониями. На время работы диспансера как инфекционного пациенты онкологического профиля были перенаправлены в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель Совета Республики Наталья Кочанова посетила Минский городской клинический онкологический диспансер, передает корреспондент БЕЛТА....
 
Новости дня
Новости разные
 
Как в Гродно оставляли подписи в поддержку альтернативных кандидатов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
31.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика