Чемпионат Беларуси по футболу: команда минского «Динамо» проиграла «Шахтеру»

Источник материала: ОНТ

В чемпионате Беларуси по футболу – матчи 11-го тура. Накануне аутсайдер первенства бобруйская «Белшина» потерпела обидное поражение. В игре со «Славией» она вела в счете 2:0, но в итоге уступила – 2:3.

А главное внимание было приковано к поединку в Минске. Столичное «Динамо» принимало солигорский «Шахтер». Первая половина встречи прошла в равной борьбе. Опасных моментов было немного. Но в начале второго тайма гости провели быструю атаку, и Виталий Лисакович реализовал выход один на один с вратарем минчан. «Шахтер» удержал победный счет до конца матча. Команда Юрия Вернидуба не проигрывает уже шесть туров кряду, забив в этих встречах 13 мячей и не пропустив ни одного в свои ворота.

Сегодня в программе – 3 игры.

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