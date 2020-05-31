Стыковка корабля Crew Dragon с МКС прошла успешно

Стыковка корабля с МКС, произошла через 19 часов после запуска. Корабль Crew Dragon оснащен автоматической системой стыковки, но на этапе сближения с МКС астронавты опробовали систему ручного управления кораблем. После стабилизации давления и температуры в стыковочном узле, а также различных проверок люки корабля и станции будут открыты, и астронавты смогут перейти на станцию, пишет

В зависимости от решения NASA экипаж проведет на станции от двух до четырех месяцев.





Напомним, что вчера вечером, 30 мая, состоялась вторая попытка запустить корабль Crew Dragon от компании Илона Маска SpaceX. Это первый в истории частный пилотируемый запуск в космос, а также первый за девять лет запуск с американской земли. После того, как в 2011 году США закрыли программу «Спейс Шаттл» (Space Shuttle), единственным способом доставки астронавтов на МКС остались российские «Союзы». Россия ежегодно получала по 400 миллионов долларов от США за места для американцев в кораблях. Вместе с тем Штаты развивали программу, суть которой заключается в привлечении коммерческих компаний к доставке астронавтов. Теперь же NASA сможет отказаться от «Союзов» в пользу Crew Dragon или использовать оба варианта поочередно.









Ранее директор NASA Джеймс Брайденстайн сказал, что будет праздновать успешный старт корабля Crew Dragon с двумя астронавтами на борту лишь после того, как произойдет его стыковка с Международной космической станцией.





«Я вздохнул с облегчением после старта, но не буду праздновать успех вплоть до момента, когда корабль с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном безопасно состыкуется с МКС, — цитирует ТАСС его слова во время интервью в Центре космических полетов имени Кеннеди на мысе Канаверал (штат Флорида) сразу после запуска корабля. — Я буду наблюдать за стыковкой из Центра космических полетов имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас)».





По его словам, после выхода корабля на орбиту предстоит несколько включений маневровых двигателей перед стыковкой с МКС. «Астронавтам сейчас нужен отдых, но могу гарантировать, что для нас на Земле не будет ни минуты отдыха», — добавил Брайденстайн.

