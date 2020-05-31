Сотни людей и многочасовые очереди. Как в Гродно проходят пикеты по сбору подписей за Тихановскую и других

Источник материала: Tut.by

В Гродно 31 мая проходят пикеты за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской, а также других альтернативных претендентов. Так, подписи приехал собирать Алесь Таболич, в центре города стояли представители инициативных групп Ольги Ковальковой, Валерия Цепкало, собирали подписи за выдвижение в кандидаты в президенты Виктора Бабарико. Днем на площади Советской собралось несколько сотен людей, которые выстроились к столам инициативных групп.





Самая большая очередь — конечно, к палатке, где собирает подписи инициативная группа Светланы Тихановской. Очередь растянулась на несколько сотен метров и практически закольцевалась вокруг площади Советской. Чтобы отдать свои подписи за Светлану Тихановскую, гродненцы приходится стоять по три часа.

Около пикетов других претендентов также иногда скапливаются люди.

Например, около столика белорусский музыканта и татуировщика Алеся Таболича, пожалуй, самого неформального претендента на место президента, постоянно собирается молодежь.





Алесь в воскресенье приехал в Гродно, чтобы самостоятельно собирать подписи и общаться с поклонниками. Помогает ему в этом деле еще один белорусский музыкант — Александр Помидоров. Музыканты тоже с удовольствием фотографируются с гродненцами. В общем — тусовка.

Говорят, что не считали, сколько собрали подписей в Гродно, но «много».













Около стойки с портретом Валерия Цепкало очереди нет, но сюда, а данная инициативная группа стоит чуть в отдалении, постоянно подходят люди. Небольшие очереди собираются около палатки, где можно оставить свою подпись за Ольгу Ковалькову — сопредседателя партии БХД (Белорусская Христианская Демократия). Место обозначено бело-красно-белым флагом и флагом партии.













Самая большая очередь — перед палаткой, где разместилась инициативная группа Светланы Тихановской. Очередь растянулась на несколько сотен метров. Время от времени машины, проезжающие мимо, сигналят стоящим на площади. Люди аплодируют и время от времени скандируют: «Жыве Беларусь» и «Свободу!». В очереди терпеливо стоят и пенсионеры, и молодежь, и семьи с маленькими детьми. Люди, конечно, обсуждают произошедшее позавчера в Гродно. Многие говорят, что пришли на пикет, чтобы высказать таким образом солидарность с Сергеем Тихановским и другими задержанными. Кто-то говорит, что и так хотел в выходной день прийти оставить свою подпись за выдвижение кандидатов в президенты.









— Я не ожидала, что будет такая очередь, — говорит одна из жительниц Гродно, но признается, что все равно будет стоять, раз уже приехала в центр города.









Что позавчера произошло на пикете в Гродно

Напомним, 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей задержали блогера Сергея Тихановского и еще девять человек. Тихановский шел среди людей, когда его за рукав стала хватать женщина с криками: «Сергей, подождите». Ее смогли оттеснить сторонники Тихановского. Сам блогер назвал ее провокатором.

Тут же на площади появились два милиционера, один из них представился участковым инспектором. Бросавшаяся на Тихановского женщина стала жаловаться, что тот отказался отвечать на ее вопросы. Милиционеры пытались задержать Тихановского, толпа стала оттеснять блогера от них. В какой-то момент один из правоохранителей оказался на асфальте. Тут же послышались милицейские свистки. Люди стали советовать: «Сергей, уходи», но Тихановский спокойно отвечал, что ничего не нарушает.

Тут же на площади появились омоновцы, которые и задержали блогера. Задержанных отвели в микроавтобус. Люди пытались не дать ему уехать, в толкотне даже выломали дверцу, но милиции удалось увезти блогера.

Позже МВД прокомментировало задержание блогера Сергея Тихановского в телеграм-канале ведомства.

«29 мая в Гродно на площади Советской были задержаны лица, в том числе ранее судимые, неоднократно привлекавшиеся к административной ответственности, которые применили насилие в отношении сотрудников милиции Ленинского РОВД с целью воспрепятствования их законной деятельности. Среди задержанных гомельский блогер Сергей Тихановский. Двоим милиционерам причинены телесные повреждения различной степени тяжести, они в настоящее время госпитализированы. Следователями возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел», — было написано в сообщении.





Кстати, сегодня, 31 мая, и в других городах проходят пикеты по выдвижению кандидатов в президенты. Так, в Минске очереди к пикетам Тихановской и Цепкало растянулись на километр .

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