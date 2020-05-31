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Crew Dragon успешно пристыковался к МКС

31.05.2020 17:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Crew Dragon успешно пристыковался к МКС

Космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту успешно пристыковался к Международной космической станции. Об этом стало известно из стрима Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА).

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Космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту успешно пристыковался к Международной космической станции. Об этом стало известно из стрима...
 
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