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Crew Dragon успешно пристыковался к МКС
Источник материала: ОНТ
Космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту успешно пристыковался к Международной космической станции. Об этом стало известно из
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Космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту успешно пристыковался к Международной космической станции. Об этом стало известно из стрима...
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