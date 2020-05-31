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На Варшавке водитель такси сбил велосипедиста

31.05.2020 19:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло сегодня, 31 мая 2020 года в Бресте на Варшавском шоссе, у перекрёстка с ул. Краснознамённая, напротив Евроопта.

На Варшавке водитель такси сбил велосипедиста

Пострадавшему оказывали помощь медики, вероятно, он был госпитализирован.

По информации очевидцев, наезд на велосипедиста допустил водитель такси - его автомобиль стоит тут же.

На Варшавке водитель такси сбил велосипедиста

На Варшавке водитель такси сбил велосипедиста

На Варшавке водитель такси сбил велосипедиста На Варшавке водитель такси сбил велосипедиста На Варшавке водитель такси сбил велосипедиста На Варшавке водитель такси сбил велосипедиста На Варшавке водитель такси сбил велосипедиста
На Варшавке водитель такси сбил велосипедиста На Варшавке водитель такси сбил велосипедиста На Варшавке водитель такси сбил велосипедиста На Варшавке водитель такси сбил велосипедиста

На Варшавке водитель такси сбил велосипедиста
 
Теги: Брест
 
 
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  ДТП произошло сегодня, 31 мая 2020 года в Бресте на Варшавском шоссе, у перекрёстка с ул. Краснознамённая, напротив Евроопта. Пострадавшему оказывали помощь медики,...
 
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