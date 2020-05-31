На Варшавке водитель такси сбил велосипедиста

Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло сегодня, 31 мая 2020 года в Бресте на Варшавском шоссе, у перекрёстка с ул. Краснознамённая, напротив Евроопта.





Пострадавшему оказывали помощь медики, вероятно, он был госпитализирован.

По информации очевидцев, наезд на велосипедиста допустил водитель такси - его автомобиль стоит тут же.