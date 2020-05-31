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На Варшавке водитель такси сбил велосипедиста
31.05.2020 19:02 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло сегодня, 31 мая 2020 года в Бресте на Варшавском шоссе, у перекрёстка с ул. Краснознамённая, напротив Евроопта.
Пострадавшему оказывали помощь медики, вероятно, он был госпитализирован.
По информации очевидцев, наезд на велосипедиста допустил водитель такси - его автомобиль стоит тут же.
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