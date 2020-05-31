«Бельгийцы никуда не торопятся». Рассказ белоруски об учебе и жизни в Брюгге

Источник материала: Tut.by

В Бельгию Елена Смирнова переехала в 2011 году, хотя таких целей перед собой никогда не ставила. На первом курсе университета она с подругой отправилась на отдых в Одессу. Там познакомилась с бельгийцем. После нескольких лет отношений на расстоянии девушка решила поступить в магистратуру в Бельгию, чтобы быть поближе к любимому человеку. Сейчас Елена работает в Howest University of Applied Sciences, воспитывает ребенка, а живет в том самом Брюгге, где все как «в чертовой сказке» (цитата культового фильма Мартина Макдонаха «Залечь на дно в Брюгге»).





Про учебу

— Если вы начнете искать информацию про образование в Бельгии, то, скорее всего, сразу же наткнетесь на информацию о католическом университете в Лёвене как одном из первых университетов Бельгии. Он был основан в 1425 году, входит в топ-сто лучших университетов в мире по различным рейтингам. Особенно это касается рейтингов исследовательских институтов. Туда я поступила на магистерскую программу «культурные исследования».

Город по бельгийским меркам средний по размерам: здесь живет порядка 100 000 человек, и ежегодно 40 000 студентов приезжает на учебу. Благодаря им Лёвен очень молодой, шумный и веселый. Здесь много скидок на услуги для студентов, например, парикмахерские, салоны красоты. Здесь дешевле сходить на обед и ужин в кафе или выпить в барах, в отличие от Брюгге.



Крокеты из креветок — типичная бельгийская еда

Когда студенты разъезжаются по домам из Лёвена, то это сразу ощущается. А уезжают домой они часто: фламандцы — очень семейные. Обычно учеба занимает четыре дня в неделю, поэтому самый тусовочный день в Лёвене — четверг. В пятницу молодые бакалавры запаковывают свое грязное белье и одежду в чемоданы и едут домой. Не знаю почему, но они сами не стирают одежду и не ходят в прачечную. Бывает, что взрослые мужчины полагаются на помощь матери в этом вопросе (знала я такую семью). Сначала это казалось странным, но потом я привыкла.

В 2011 году, когда я поступила в магистратуру, в университетах Бельгии не было государственных стипендий или бесплатного обучения для иностранных бакалавров и магистрантов, но были стипендии для докторантов. Я платила за учебу, как бельгийцы и студенты из стран ЕС. Плата была небольшая, около 560 евро в год — вполне подъемная сумма.



Во время учебы Елена принимала участие в культурном проекте, посвященному африканской моде

Через несколько лет ситуация поменялась. Университеты Бельгии подняли стоимость для иностранцев не из ЕС. После магистратуры в Лёвене я подала документы на бизнес-программу в Брюсселе и, не уточнив все детали, получила чек на 6000 евро на третью неделю занятий. Я сразу же сказала, что хочу выписаться из программы, потому что, не имея постоянной работы, такую сумму оплачивать не могу. После длительных переписок, учитывая, что я проучилась всего три недели, сумма, которую я заплатила, была 800 евро.

С другой стороны, появились программы, поддерживающие студентов магистратуры. Конечно, есть конкурс, но механика отбора не такая сложная: нужно написать мотивационное письмо, получить две рекомендации от преподавателей и сдать международный тест на знание английского языка. Все отправить до 1 февраля в приемную комиссию.

Моя программа — междисциплинарная, туда приходят студенты из разных областей: политология, германистика, испанские исследования, социология и так далее. Программа длилась год, хотя можно было бы пойти на «культурную антропологию» и учиться два. Но мне хотелось быстрее попасть в реальную жизнь, начать работать. Как потом оказалось, это желание было напрасным, потому что поиск работы в Бельгии — непростой процесс, который, возможно, хотелось бы отложить.



Со студентами из университета

Учиться было очень интересно: на потоке 140 человек, и 40 из них — иностранцы со всего света. Белорусов, правда, кроме меня не было, но были студенты из Украины, России, Польши. Ты постоянно варишься в международном соку и получаешь опыт общения с другими культурами, их взглядами.

До поступления в ЕГУ я проучилась год на факультете международных отношений в БГУ, и учеба в Бельгии мне больше напомнила учебу в белорусском университете. Большой поток, преподаватель показывает презентацию и комментирует ее. Конспектировать ничего не надо, все материалы есть в доступе онлайн. В конце семестра по курсу, как правило, надо написать критическое эссе, но может быть и стандартный письменный экзамен в аудитории на три часа.

Много времени уделяется самостоятельной подготовке, а общение с преподавателями довольно формальное. Помню, однажды я написала письмо в довольно обычной манере «Dear …». В ответ я получила довольно резкое замечание по поводу стилистики, дескать, «я не затем 11 лет училась, чтобы ко мне обращались так. Обращайтесь ко мне — профессор». Потом еще долго боялась, что письмо скажется на моих успехах, но нет, все было в порядке. Хотя для бельгийских университетов отчисление из вуза — вполне нормальная практика. Если экзамен с первого раза не сдаешь, то есть две попытки его пересдать, а если нет, то с тобой прощаются. Но тут никто не заламывает руки, если так произошло. Поступить — легко, а учится — сложно. Люди это понимают.



Во время учебы в магистратуре

На учебу я ездила из Брюгге на поезде — полтора часа в одну сторону. Поезда здесь скоростные, комфортные. Абонемент для студента на год — 300 евро. Скидки также есть и для пенсионеров. Сначала мне казалось, что ездить на поезде в другой город в университет странно, а потом подумала: «Ну, в Минске иногда до места работы добираешься столько же». К тому же, муж продемонстрировал настоящие фламандские качества, он сказал: «Ну зачем переезжать на год, ведь мы все равно будем жить в Брюгге». Очень уж привязанность к месту во фламандцах сильна.

Про мировоззрение

Бельгийцы не спешат жить, не спешат принимать решения: никуда не бегут, никуда не торопятся — это основа их стиля жизни. Думаю, может быть, это связано с тем, что в Бельгии очень стабильная жизнь в течение последнего столетия. Несмотря на очень непростую политическую ситуацию, масштабных катаклизмов или экономических потрясений в стране не было со времен Первой мировой войны.



С мужем

Бельгийцы все планируют на годы вперед: даже встреча с друзьями назначается за несколько недель, а то и месяцев. Они никогда не будут неожиданно звонить другу: «Я тут бегу мимо тебя, можно зайду?» Все держат дистанцию. А мне, конечно, не хватает спонтанности, вечеров с долгими разговорами на кухне, как это принято в Беларуси.

Интересный пример, который характеризует отношения между друзьями и знакомыми в Бельгии: как-то на Рождество мы договаривались, что придем на ужин к друзьям. Кроме меня с мужем было еще несколько пар, каждая должна была принести по блюду для общего стола. Но несмотря на то, что мы принесли еду, после обеда принимающая семья выслала счет — с каждого по 11,60 евро. Для меня такая практика — странная, но для Фламандии — почти норма.



Брюгге — город, где живет Елена

Фламандцы — закрытые люди. Об этом мне рассказывали еще на вводных занятиях в университете. Считается, что если ты пробьешь скорлупу отчуждения, то будешь дружить с ними долго. Но за 9 лет в Бельгии близких друзей среди местных не нашла. У меня достаточно близкие отношения только с фламандкой, которая выросла в Африке. Она не совсем типичный пример: придерживается ценностей разнообразия, открыта другим культурам и миру. Общительная и спонтанная.

Про поиск работы

В 2011 году я приехала в Бельгию по студенческой визе, а вскоре после окончания университета мы с моим парнем заключили гражданский брак. Это такой же брак, как наш официальный, но с небольшими ограничениями — нельзя подавать документы на гражданство в ЕС. В 2016 году мы заключили официальный брак и сыграли свадьбу.

Что касается поиска работы. В Беларуси обычно происходит так: ты получаешь, например, переводческое образование, а потом можешь идти в логистическую компанию, работать бизнес-аналитиком или IT-менеджером проектов. Но в Бельгии сделать это так просто нельзя. Нужна бумажка о соответствующем образовании, о пройденных курсах или мастер-классах. Я разослала более 100 резюме в разные организации, но мне даже никто не прислал банального: «Ваше резюме нам не подошло».





Моей целью были международные и неправительственные организации ЕС в Брюсселе. Искала там хотя бы практику. В итоге нашла стажировку в Universal Music Belgium. В организации была в это время одна вакансия, и на нее подали заявки 1500 человек. Потом я попробовала подать CV в одну некоммерческую организацию — со мной подали CV еще 400 кандидатов. Уровень конкуренции зашкаливал.

Как-то я прочитала, что одна правозащитная организация составила одинаковые резюме, но одно из них было с арабским именем, а второе — с бельгийским. Они разослали CV в разные компании. И вот на CV с бельгийским именем отклики были, а на CV с арабским именем их не было вообще. Я даже начала думать о том, чтобы взять фамилию мужа, но потом поняла, что фамилия — важная часть моей идентичности, и что я не хочу никого обманывать. Все равно на собеседовании будет видно, что я не из Бельгии.

Ситуация еще усугублялась тем, что я знала только английский язык. Во Фламандии же все владеют несколькими языками: голландский, английский, французский. Часто люди в придачу знают еще немецкий или испанский язык. Дело в том, что телевидение, все фильмы в кинотеатрах показываются на языке оригинала с субтитрами. К тому же, в школах делают акцент именно на развитие коммуникативных навыков, а не на изучение грамматики, как у нас. Я начала учить голландский, за два года достигла уровня С1 (свободное владение языком), но и этого было недостаточно. В Бельгии столько диалектов, что иногда жители регионов друг друга не понимают. Мне кажется, буду учить голландский всю жизнь.



Отель-ресторан Duc de Bourgogne в Брюгге

В какой-то момент я думала про возвращение в Минск, но меня останавливало, что мужу будет тяжело адаптироваться в другой стране. Когда казалось, что уже вообще сил нет, я нашла работу на Emirates Airlines. Целый год я проработала стюардессой, много путешествовала. И вот этот международный опыт работы помог мне получить свою первую работу в Бельгии.

Сначала я устроилась личной помощницей директора фирмы, специализирующейся на продаже недвижимости богатым русским. Потом устроилась администратором гостиницы, да не просто какой-то, а той самой, где снимали уже культовый фильм «Залечь на дно в Брюгге» Мартина Макдонаха. Дальше я пошла работать в постоянное представительство Мальты в ЕС. Работала в отделе, который отвечал за политику в сфере образования, молодежи, культуры и спорта.



Dar Malta — Постоянное представительство Мальты в ЕС и Посольство Мальты — выступает бывший Премьер-министр Джозеф Мускат

Потом я работала в консалтинговой американской фирме, но ушла оттуда через 1,5 месяца, потому что поняла, что корпоративная культура — не мое. Нашла должность преподавателя английского языка недалеко от дома, а потом попала в University of Applied studies на факультет Digital Arts and Entertainment. У этого университета два кампуса: один в Брюгге, а второй в Кортрейке. Программа, на которой я работаю, готовит специалистов в сфере разработки и графики компьютерных игр, а также спецэффектов для фильмов и рекламы.

Я ответственна за набор иностранных студентов, а также отвечаю за международные отношения: студенческие обмены и программы сотрудничества.

Чтобы попасть на работу в университет, нужно было пройти интервью перед комиссией, в которую входит семь человек. Университеты в Бельгии — государственные, и, чтобы избежать коррупции, в комиссию приглашают не только сотрудников университета, но и людей извне, которые должны гарантировать нейтралитет при отборе кандидата.



Выставка высшего образования в Москве

Это было мое первое собеседование, где мой опыт учебы и работы как эмигранта сыграл мне на руку. В финале выбирали между мной и другим кандидатом-фламандцем, но моя будущая начальница смогла убедить комиссию, что университет только выиграет, если наймут меня, потому что разнообразие в команде — сила.

На факультете работает около 60 преподавателей — все фанаты своего дела. Сначала из иностранцев была только я и еще один мужчина-немец. Сейчас нас 70 человек и 5 иностранцев. Половина студентов выбирает обучение на английском языке, причем не только иностранцы, но и сами бельгийцы

Особенно мне нравится в моей работе, что можно путешествовать. Работа позволяет много путешествовать. Только за полтора года я посетила наш партнерский университет в Швеции, была на крупных образовательных конференциях в Женеве и Хельсинки, представляла факультет на образовательных ярмарках и в международных школах в Базеле, Цюрихе и Москве. Побывала на крупнейшем фестивале анимационного кино в Анси во Франции, возила группу студентов в Китай по программе студенческой мобильности.

В Бельгии я чувствую социальную защищенность. В случае увольнения будут выплачивать пособие по безработице. Тебя не оставят голодать, а если ты заболел и твоя болезнь долгосрочная, то сделают все, чтобы вылечить и реинтегрировать в работу.



Green Key студия на факультете Digital Arts and Entertainment

Также радует система медицинского страхования в стране. У каждого человека, вне зависимости работает он или нет, есть медицинская страховка, которая возвращает приблизительно 70−80% стоимости медицинских услуг. Кроме этого, страховые компании дают и другие бонусы, например, возвращают 50 евро в год на покупку линз или очков, 25 евро в год за фитнесс абонемент, 15 евро за поход в Спа или баню, 15 евро за солнцезащитный крем и т.д.

Суммы небольшие, но если знать и пользоваться этими возвратами, то получается, что твой денежный взнос за эту страховку «возвращается» с лихвой. Работодатели также часто предоставляют дополнительную страховку по госпитализации, которая «доплачивает» ту разницу (то есть 20−30%), которую должен был бы заплатить клиент из своего кармана в случае госпитализации. Учитывая, что счета за госпитализацию немаленькие — это очень приятный бонус. Плюс эта страховка распространяется на всех членов семьи. Например, такая страховка есть у моего мужа, в итоге за роды, за которые пришел счет больше 4000 евро, нам надо заплатить только 110 евро (за товары по уходу за ребенком, которые не покрывались страховкой).

Про пандемию



«Открыточный» вид Брюгге

13 марта в Бельгии закрылись бары, рестораны, клубы, а 16 марта ввели полный карантин. Всех перевили на «удаленку». Можно было выходить в магазин, на аптеку и на улицу для прогулок и занятий спортом. По Брюгге никто не гулял, но бельгийцы заметно больше бегать. В карантине мы просидели месяц. Когда я выходила на улицы города, то наблюдала редкое явление: он был абсолютно пустой, таким я его никогда не видела. Но чем дольше карантин продолжался, тем больше людей выходили в парки, катались на велосипедах и так далее.

Совет безопасности Бельгии приготовил план: и с 4 мая мы постепенно выходим из карантина. С 16 мая открылись музеи и библиотеки, но с условием предварительной регистрации онлайн. Однако концерты и общественные мероприятия запрещены до конца лета. Удаленная работа остается нормой на неопределенный срок.



Сувенирные магазины до панедмии

Перемещаться по Бельгии запрещено. До сих пор в другие города ездить можно только к родственникам. Еще разрешили посещение родственников в ближайших странах: Нидерланды, Германия, Люксембург и Франция. Но координация решений в ЕС отсутствует: бельгийцы объявили, что во Францию ехать можно, люди доехали до границы, а французы их развернули обратно.

С 11 мая в школу вернулись ученики, которым надо сдавать экзамены. А вот студенты закончат свой год онлайн.

Про климат

К чему привыкнуть невозможно, так это к климату в Бельгии. Не хватает солнца, тепла. Брюгге находится недалеко от Северного моря, поэтому из-за морского климата температура около нуля чувствуется, как наши минус 10. Часто идут дожди, довольно сильный ветер.





Тем не менее, в Брюгге велосипед — основной вид транспорта, потому что город небольшой, компактный. В нем живет около 120 000 жителей. В центре — 19 000. Исторический город — музей под открытым небом, и везде, где можно, ездят на велосипеде. Бельгийцев климат не смущает. Они более закаленные, чем мы. Деткам они снимают носки, чтобы привыкали, а все тинейджеры ходят в пальто нараспашку или в худи, когда я, человек с Севера, кутаюсь в шарфы. Вот у нас мамы часто спрашивают: «Сынок, а шапка где?» Тут это неактуально. Никто детям шапки насильно надевать не будет.





Единственный положительный аспект — можно не менять гардероб от сезона к сезону: летом +13 и осенью +13. В последние годы, правда, добавился месяц-полтора жары.

Вообще, после 9 лет жизни в Бельгии я приспособилась и к климату, и к «холодным» фламандцам. Иногда я рассказывают истории друзьям про жизнь в Бельгии, и они говорят: «Надо написать книгу про них!» Пока за нее не садилась, но кто знает — может быть, когда-нибудь решусь.

Все рассказы в проекте «Наши за границей» отражают только субъективный опыт героев и героинь. Если вы, как и Елена, перебрались за рубеж и готовы поделиться своим опытом в проекте «Наши за границей», — пишите на alesia. pesenko@tutby.com