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Космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами пристыковался к МКС
01.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкеном на борту успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщает ТАСС.
В отличие от грузовой версии кораблей Dragon, которые после сближения с МКС захватывал дистанционный манипулятор, Crew Dragon осуществлял стыковку в автоматическом режиме. Примерно за 40 минут до намеченного времени стыковки астронавты смогли опробовать ручную систему управления кораблем.
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon был успешно осуществлен 30 мая с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Полет к МКС длился 19 часов.
Это первый за девять лет пилотируемый полет, осуществляемый с территории США на американском космическом корабле. NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставлялись на МКС российскими «Союзами».
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Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкеном на борту успешно пристыковался к Международной космической станции...
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