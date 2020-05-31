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Космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами пристыковался к МКС

01.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами пристыковался к МКС

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкеном на борту успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщает ТАСС.

В отличие от грузовой версии кораблей Dragon, которые после сближения с МКС захватывал дистанционный манипулятор, Crew Dragon осуществлял стыковку в автоматическом режиме. Примерно за 40 минут до намеченного времени стыковки астронавты смогли опробовать ручную систему управления кораблем.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon был успешно осуществлен 30 мая с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Полет к МКС длился 19 часов.

Это первый за девять лет пилотируемый полет, осуществляемый с территории США на американском космическом корабле. NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставлялись на МКС российскими «Союзами».

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Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкеном на борту успешно пристыковался к Международной космической станции...
 
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