Немецкая футбольная Бундеслига: мюнхенская «Бавария» разгромила «Фортуну» из Дюссельдорфа

Источник материала: ОНТ

Продолжается немецкая футбольная Бундеслига. В матче 29-го тура лидер турнира мюнхенская «Бавария» дома разгромила «Фортуну» из Дюссельдорфа – 5:0.

Причем счёт открыл защитник гостей Матиас Занка Йоргенсен, который отправил мяч в собственные ворота. До перерыва преимущество «Баварии» увеличили Бенжамин Павар и Роберт Левандовски. В начале второго тайма Левандовски оформил дубль, а спустя две минуты отличился Альфонсо Дэвис. Для главного тренера мюнхенцев Ханса-Дитера Флика эта победа стала 22-й в первых 25-ти матчах. Он превзошёл достижение знаменитого Хосепа Гвардиолы, в активе которого были 21 победа в первых 25-ти матчах в «Баварии».

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