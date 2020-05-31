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Немецкая футбольная Бундеслига: мюнхенская «Бавария» разгромила «Фортуну» из Дюссельдорфа

31.05.2020 19:12 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Немецкая футбольная Бундеслига: мюнхенская «Бавария» разгромила «Фортуну» из Дюссельдорфа

Продолжается немецкая футбольная Бундеслига. В матче 29-го тура лидер турнира мюнхенская «Бавария» дома разгромила «Фортуну» из Дюссельдорфа – 5:0.

Причем счёт открыл защитник гостей Матиас Занка Йоргенсен, который отправил мяч в собственные ворота. До перерыва преимущество «Баварии» увеличили Бенжамин Павар и Роберт Левандовски. В начале второго тайма Левандовски оформил дубль, а спустя две минуты отличился Альфонсо Дэвис. Для главного тренера мюнхенцев Ханса-Дитера Флика эта победа стала 22-й в первых 25-ти матчах. Он  превзошёл достижение знаменитого Хосепа Гвардиолы, в активе которого были 21 победа в первых 25-ти матчах в «Баварии». 

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Продолжается немецкая футбольная Бундеслига. В матче 29-го тура лидер турнира мюнхенская «Бавария» дома разгромила «Фортуну» из Дюссельдорфа – 5:0. Причем счёт...
 
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