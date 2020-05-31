Источник материала: Новости Волковыска

Для получения помощи от государства из-за вынужденного простоя нанимателям необходимо обращаться в свои министерства или исполкомы, сообщил первый замминистра финансов Беларуси Юрий Селиверстов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №178 "О временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан", согласно которому нанимателям предоставляется возможность получить субсидии для доплаты работникам до минимальной зарплаты – если с 1 мая по 31 июля они вынужденно работали в режиме неполной занятости или объявлялся простой, – а также для уплаты взносов в государственный внебюджетный фонд соцзащиты населения.

Как нанимателям действовать для получения субсидии, объяснили в Минфине и Минтруда.

Первый замглавы Минфина отметил, что обращаться предприятиям нужно в свои министерства или исполкомы – показать, почему упали доходы и эти сотрудники не могли быть заняты другой деятельностью.

"И соответствующий их распорядитель – то есть госорган – тогда примет решение о возможности направления части средств, которые предусмотрены, (о дополнительных средствах речь не идет) на поддержку тех, кто получал зарплату, либо та организация, которая часть своих затрат, например, коммунальных, финансировала за счет доходов от платных услуг, за счет бюджетных средств, пока не восстановится поток платных услуг", – пояснил Селиверсто в эфире телеканала СТВ .

В целом же, по словам первого замминистра труда и соцзащиты Андрея Лобовича, пакет документов, который подается для рассмотрения заявки о предоставлении субсидии, достаточно простой.

"Заявление, копия приказа об объявлении простоя либо режима неполного рабочего времени и перечень конкретных работников с указанием их данных и сумм расчета, конкретной суммы доплаты, которые переведены на такой режим работы", – пояснил Лобович.

Такой порядок, подчеркнул замглавы Минтруда, направлен на оказание адресной поддержки тем организациям и работникам, которые в ней нуждаются.

Также президент подписал указ №179 "Об оплате труда", который предполагает, что уровень зарплаты бюджетников будет поддерживаться на уровне не ниже размера минимальной зарплаты, если они вынужденно будут работать в режиме неполной занятости или будет объявлен простой, им соответственно доплатят.