Первый частный пилотируемый корабль SpaceX успешно пристыковался к МКС

Источник материала: Ежедневник

Ранее основатель SpaceX Илон Маск заявил, что эта миссия стала «первым шагом на пути к тому, чтобы люди стали мультипланетным видом».

Космический корабль Crew Dragon, который стал первым частным пилотируемым аппаратом, пристыковался к Международной космической станции (МКС), пишет РБК.

Сближение корабля с МКС началось примерно за два часа до стыковки. Она была запланирована на 17:30 мск, однако ее удалось провести с небольшим опережением графика.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сразу после стыковки Crew Dragon с МКС поздравил компанию SpaceX и американское космическое агентство NASA с завершением первой части миссии. Кроме того, он выразил надежду на то, что Россия и США в дальнейшем будут сотрудничать в космической сфере.