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Первый частный пилотируемый корабль SpaceX успешно пристыковался к МКС
31.05.2020 20:01 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Ранее основатель SpaceX Илон Маск заявил, что эта миссия стала «первым шагом на пути к тому, чтобы люди стали мультипланетным видом».
Космический корабль Crew Dragon, который стал первым частным пилотируемым аппаратом, пристыковался к Международной космической станции (МКС), пишет
Сближение корабля с МКС началось примерно за два часа до стыковки. Она была запланирована на 17:30 мск, однако ее удалось провести с небольшим опережением графика.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сразу после стыковки Crew Dragon с МКС поздравил компанию SpaceX и американское космическое агентство NASA с завершением первой части миссии. Кроме того, он выразил надежду на то, что Россия и США в дальнейшем будут сотрудничать в космической сфере.
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Ранее основатель SpaceX Илон Маск заявил, что эта миссия стала «первым шагом на пути к тому, чтобы люди стали мультипланетным видом».
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