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Первый частный пилотируемый корабль SpaceX успешно пристыковался к МКС

31.05.2020 20:01 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Ранее основатель SpaceX Илон Маск заявил, что эта миссия стала «первым шагом на пути к тому, чтобы люди стали мультипланетным видом».

Космический корабль Crew Dragon, который стал первым частным пилотируемым аппаратом, пристыковался к Международной космической станции (МКС), пишет РБК.

Сближение корабля с МКС началось примерно за два часа до стыковки. Она была запланирована на 17:30 мск, однако ее удалось провести с небольшим опережением графика.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сразу после стыковки Crew Dragon с МКС поздравил компанию SpaceX и американское космическое агентство NASA с завершением первой части миссии. Кроме того, он выразил надежду на то, что Россия и США в дальнейшем будут сотрудничать в космической сфере.

 
 
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Ранее основатель SpaceX Илон Маск заявил, что эта миссия стала «первым шагом на пути к тому, чтобы люди стали мультипланетным видом».
 
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