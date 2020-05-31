Загорелся в воздухе и упал: под Римом потерпел крушение частный самолет

Источник материала: ОНТ

Неподалеку от Рима в муниципалитете Неттуно разбился сверхлегкий частный самолет. Жертвами крушения стали два человека. Об этом сообщает итальянская пожарная служба (Vigili del Fuoco).

Известно, что незадолго до крушения самолет вылетел с аэродрома Ле-Грюньоль, где расположена авиашкола Crazy Fly. Перед падением самолет загорелся. На его борту находились двое мужчин, погибших в результате падения.

По предварительной версии, авария могла произойти из-за неполадок в двигателе самолета. Расследование причин продолжается.

Фото: Depositphotos

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