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Загорелся в воздухе и упал: под Римом потерпел крушение частный самолет
Источник материала: ОНТ
Неподалеку от Рима в муниципалитете Неттуно разбился сверхлегкий частный самолет. Жертвами крушения стали два человека. Об этом сообщает итальянская пожарная служба (Vigili del Fuoco).
Известно, что незадолго до крушения самолет вылетел с аэродрома Ле-Грюньоль, где расположена авиашкола Crazy Fly. Перед падением самолет загорелся. На его борту находились двое мужчин, погибших в результате падения.
По предварительной версии, авария могла произойти из-за неполадок в двигателе самолета. Расследование причин продолжается.
Фото: Depositphotos
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Неподалеку от Рима в муниципалитете Неттуно разбился сверхлегкий частный самолет. Жертвами крушения стали два человека. Об этом сообщает итальянская пожарная...
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