Министр труда: на доплаты пострадавшим от простоя предприятий направим 180 млн рублей

Источник материала: Tut.by

На доплаты до минимальной зарплаты работникам в условиях вынужденной неполной занятости и простоя из-за эпидситуации в Беларуси направят 180 млн рублей, заявила в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«По нашим оценкам [на выплаты] потребуется 180 млн рублей. С учетом того, что эта субсидия будет предоставлена как для выплаты конкретно человеку — доплата до минимальной зарплаты, так и уплаты за него взноса в фонд социальной защиты в размере 34%, то из этой суммы где-то 135 млн — это субсидии для человека и 45 млн пойдут на уплату взносов в ФСЗН для того, чтобы сформировать пенсионные и социальные гарантии человека», — рассказала министр.

О чем речь?

28 мая Александр Лукашенко подписал указ № 178 «О временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан». Документ приняли для «минимизации влияния на экономику Беларуси мировой эпидемиологической ситуации и обеспечения социальной стабильности».

Указ предусматривает возможность получения нанимателями субсидий для доплаты до минимальной зарплаты своим работникам в случае их вынужденной неполной занятости или объявления простоя в период с 1 мая по 31 июля 2020 года, а также уплаты взносов в государственный внебюджетный фонд социальной защиты населения.

Указом также предусмотрено продление по 31 августа 2020 года периода предоставления ежемесячного социального пособия тем белорусам, у которых в мае — июле этого года истекает срок его действия.

Как это работает?

Решение о предоставлении субсидии организациям для доплат работникам принимают местные власти, говорит Ирина Костевич. Обращаться за субсидией нужно не позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем, за который начислена зарплата ниже минимальной.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

«Мы уже подготовили образцы заявлений, образцы расчета для того, чтобы обеспечить единообразие и упростить работу для нанимателя. 10 дней местная власть рассматривает это и принимает решение. В результате, если все проходит гладко, за 16 дней человек получает доплату до минимальной зарплаты», — сообщила министр.

Ирина Костевич также рассказала, что происходит на рынке труда.

«Мы уже получили итоги апреля. Конечно, есть рост потери рабочего времени, обусловленный прежде всего ростом вынужденной неполной занятости и простоем. Вынужденная неполная занятость в апреле увеличилась в 4,3 раза по отношению к апрелю прошлого года. В 3,7 раза увеличилось количество работников, которые находятся в простое. Если посмотреть апрель к марту, мы видим тоже такую же тенденцию к росту. Но я бы хотела отметить, что простой и установление неполного рабочего времени — это такой механизм, который позволяет сохранить трудовые коллективы. Прежде всего, на мой взгляд, это такая большая социальная ответственность работодателя по отношению к своему коллективу. Для человека, бесспорно, доходы снижаются, зарплата падает. Для этого мы и говорим, что будет предоставляться субсидия. Но сохраняется за человеком самое главное — рабочее место, а также социальные гарантии и это очень важно».