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В 10-ом часу вечера на Советской почти улеглись страсти

01.06.2020 06:14 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Дневные страсти улеглись. На пешеходной улице горожане вечером в основном гуляли и катались на велосипедах.

В 10-ом часу вечера на Советской почти улеглись страсти

Сборщики подписей за кандидатов в кандидаты уже отдыхали, только в одном месте была очередь - примерно из 15 человек.

В 10-ом часу вечера на Советской почти улеглись страсти

Народ соблюдал дистанцию в полтора метра и никуда не торопился.

В 10-ом часу вечера на Советской почти улеглись страсти

Под вечер в принципе распогодилось и циклон оставил Брест.

 
Теги: Брест
 
 
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  Дневные страсти улеглись. На пешеходной улице горожане вечером в основном гуляли и катались на велосипедах. Сборщики подписей за кандидатов в кандидаты уже...
 
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