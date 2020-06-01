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В 10-ом часу вечера на Советской почти улеглись страсти
01.06.2020 06:14 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дневные страсти улеглись. На пешеходной улице горожане вечером в основном гуляли и катались на велосипедах.
Сборщики подписей за кандидатов в кандидаты уже отдыхали, только в одном месте была очередь - примерно из 15 человек.
Народ соблюдал дистанцию в полтора метра и никуда не торопился.
Под вечер в принципе распогодилось и циклон оставил Брест.
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Дневные страсти улеглись. На пешеходной улице горожане вечером в основном гуляли и катались на велосипедах. Сборщики подписей за кандидатов в кандидаты уже...
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