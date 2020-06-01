В 10-ом часу вечера на Советской почти улеглись страсти

Источник материала: Виртуальный Брест

Дневные страсти улеглись. На пешеходной улице горожане вечером в основном гуляли и катались на велосипедах.





Сборщики подписей за кандидатов в кандидаты уже отдыхали, только в одном месте была очередь - примерно из 15 человек.





Народ соблюдал дистанцию в полтора метра и никуда не торопился.





Под вечер в принципе распогодилось и циклон оставил Брест.