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Солигорский РК ОО «БРСМ» предлагает совершеннолетним подросткам трудоустройство на лето.

01.06.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News

14 мая 2020 16:16 1563

Солигорский РК ОО «БРСМ» предлагает совершеннолетним подросткам трудоустройство на лето.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: Молодёжь Солигорщины.

Солигорский районный комитет ОО “БРСМ” ведет запись желающих трудоустроиться в составе студенческих отрядов в летний период 2020 года:

– строительный;
– сервисный;
– экологический.

Записываем желающих с 14 лет. Ребят и девчат от 18 лет трудоустроим 100%.

Для того чтобы записаться для работы в студотряде необходимо заполнить анкету (скачиваем внизу поста) и прислать на электронный адрес soligorsk.brsm@tut.by c пометкой “Студотряд”.

Справки по телефонам: 220345, 229491.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
 
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14 мая 2020 16:16 1563 Солигорский РК ОО «БРСМ» предлагает совершеннолетним...
 
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