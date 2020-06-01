Солигорский РК ОО «БРСМ» предлагает совершеннолетним подросткам трудоустройство на лето.

– строительный;

– сервисный;

– экологический.



Записываем желающих с 14 лет. Ребят и девчат от 18 лет трудоустроим 100%.



Для того чтобы записаться для работы в студотряде необходимо заполнить анкету (скачиваем внизу поста) и прислать на электронный адрес soligorsk.brsm@tut.by c пометкой “Студотряд”.



Справки по телефонам: 220345, 229491.