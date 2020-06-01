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Солигорский РК ОО «БРСМ» предлагает совершеннолетним подросткам трудоустройство на лето.
01.06.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
14 мая 2020 16:16 1563
Солигорский РК ОО «БРСМ» предлагает совершеннолетним подросткам трудоустройство на лето.
Солигорский районный комитет ОО “БРСМ” ведет запись желающих трудоустроиться в составе студенческих отрядов в летний период 2020 года:
– строительный;
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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14 мая 2020 16:16 1563 Солигорский РК ОО «БРСМ» предлагает совершеннолетним...
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