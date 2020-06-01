Илон Маск по-русски ответил Дмитрию Рогозину в Twitter

Источник материала: ОНТ

Основатель компании SpaceX Илон Маск ответил в Twitter главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину на русском языке.

«Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество», – написал миллиардер в ответ на просьбу того передать «искренние поздравления Маску и его команде с надеждой на дальнейшее сотрудничество».

Чуть ранее, сразу после запуска Crew Dragon, Илон Маск пошутил над словами главы российской госкорпорации. «Батут работает» – заявил Маск и рассмеялся. Так миллиардер подытожил заочную дискуссию, завязавшуюся после слов Рогозина, который в 2014 году предложил США отправлять своих астронавтов на МКС «с помощью батута».

Напомним, ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал вечером 30 мая. А уже сегодня корабль успешно пристыковался к Международной космической станции.

Фото: AP Photo / Paul Sancya

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