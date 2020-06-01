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Футболисты "Динамо" разгромили "Рух" в брестском дерби чемпионата Беларуси

01.06.2020 06:14 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Футболисты "Динамо" разгромили "Рух" со счетом 4:1 в первом брестском дерби чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты "Динамо" разгромили "Рух" в брестском дерби чемпионата Беларуси

Дебютанты высшей лиги без малейшей робости начали встречу с чемпионом страны и даже сумели открыть счет. На 14-й минуте Абдулай Диалло после подачи углового вывел "Рух" вперед. Пропустив мяч, динамовцы захватили ининициативу, провели несколько опасных атак, одну из которых на 30-й минуте точным ударом завершил Сергей Кисляк. После перерыва чемпионы продолжали атаковать, и вышедший на замену Павел Савицкий дважды поразил ворота "Руха". На 72-й минуте он реализовал пенальти, а еще через 9 минут замкнул верховую передачу с левого фланга. Последнюю точку на 86-й минуте игры поставил Денис Лаптев - 4:1 в пользу "Динамо".

В заключительном матче 11-го тура "Минск" 1 июня примет гостей из "Слуцка".

Результаты остальных встреч: БАТЭ (Борисов) - "Ислочь" (Минский район) - 1:0, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Смолевичи" - 2:1, "Городея" - "Неман" (Гродно) - 0:2, "Белшина" (Бобруйск) - "Славия" (Мозырь) - 2:3, "Динамо" (Минск) - "Шахтер" (Солигорск) - 0:1, "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Витебск" - 3:3.

Турнирное положение: БАТЭ - 25 очков, "Энергетик-БГУ" - 22, "Торпедо-БелАЗ", "Шахтер" - по 21, "Слуцк" - 17, "Динамо" (Брест) - 16, "Ислочь", "Славия" - по 15, "Рух", "Неман", "Витебск" - по 14, "Динамо" (Минск) - 13, "Городея" - 12, "Минск" - 10, "Смолевичи" - 4, "Белшина" - 3.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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  Футболисты "Динамо" разгромили "Рух" со счетом 4:1 в первом брестском дерби чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА. Дебютанты высшей лиги без малейшей...
 
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