«Я хочу фильм с открытым финалом. Пойду куплю попкорна». Мнение об ажиотаже вокруг выборов

Источник материала: Tut.by

Так вышло, что политическая повестка в нашей стране обычно скучна и неинтересна. Не бегают пацаны по улицам, размахивая газетами, с криками «Сенсация, сенсация!» Нет ярких дискуссий в общественном транспорте. Из демонстраций — только совершенно добровольные официальные парады.

Александр ЗантовичПисатель, блогер, работник банка. Ведет колонку на LADY с 2013 года

А такое мероприятие, как выборы, вообще похоже на копчик. Атавизм, который, по идее, никому не нужен, но все никак сам не отвалится.

И не сказать, чтобы наш народ это слишком сильно беспокоило. Конечно, есть идейные энтузиасты, что безуспешно пытаются год за годом раскачивать эту лодку. Но по большому счету — всем хорошо, тихо и мухи не кусают. Сколько раз я слышал от разных людей фразы вроде «Да зачем туда ходить?», «Все равно результат понятен» и «Никогда в этой стране ничего не изменится!». Причем подобный фатализм встречается в самых широких слоях населения, независимо от пола, возраста, образования и веры в то, что Земля на самом деле плоская.





Потому что человек ко всему привыкает и приспосабливается. Белорусы в этом вообще мастера. Кто-то нашел себе непыльную работу в офисе, кто-то открыл маленький бизнес и отгружает на государственный завод какие-нибудь фланцы, кто-то пишет коды для корпорации IBM. Всем этим людям власть не мешает.

А есть еще те, кто трудятся в исполкомах, налоговых, министерствах и ведомствах. Моему другу страна за преданную службу в рядах многочисленных и крайне нужных органов целую трехкомнатную квартиру предоставила. Да, выехать за границу он не может. Но это же квартира! Есть за что Родину любить.

Ко всем обозначенным граням патриотизма я отношусь с большим уважением. Потому что у каждого свои условия, обстоятельства и степень безрассудства. Не надо никого осуждать.

Со временем мы так свыклись с властью, что перестали замечать некоторые ее, скажем, странности. Территория каждого сузилась до принадлежащей ему недвижимости. Все, что непосредственно не влияет на мои холодильник, диван и телевизор — пусть решают дядьки в костюмах там, наверху. Потому что «войны же нет!», а то «вы что, хотите, как в Украине?»

Нет, не хотим. Мы белорусы — мирные люди.





Да и вообще. Зачем что-то менять? Ведь тогда и самим меняться наверняка придется. А меняться сложно и страшно.

Ведь власть — она как отец родной. Всем поможет, всем подскажет, за всех все решит. И когда поля обрабатывать, и куда трактора продавать, и можно ли покупать одежду секонд-хенд. От этого народ наш стал инфантильным, мягким, податливым. Как птенцы в гнездышке, мы все ждем, что кто-то принесет нам в клюве жирного червячка.

Кто-то должен договориться с русскими по газу, с МВФ по кредиту, с Литвой по атомной станции. Кто-то должен помочь довоенным заводам, решить, когда конец эпидемии, разобраться со школьным расписанием. Кто-то должен выдать мне зарплату, а моим старикам — пенсию.

Яму на улице должен кто-то заделать.

Все это нас с вами словно и не касается, правда?

И потом. А вдруг, когда все изменится, будет хуже?





Если у вас появляются такие мысли, не казните себя. Наш мозг так устроен, что обожает рутину и терпеть не может изменений. Даже если логика подсказывает, что непременно надо что-то менять, наш рептильный мозг будет против.

В мультике «Ледниковый период 2» был такой персонаж — старый еж. Когда всем зверям грозил потоп от глобального потепления, он наотрез отказывался выходить из норы. Дети тащили его силком, а он кричал: «Я в этой норе родился, жил и в этой норе я умру!» Вот и мы так же себя ведем. А вдруг ничего не получится? А вдруг это все — большая ошибка?

Не бойтесь, друзья. Мир все равно изменится, даже если мы ничего не будем делать. Потому что он всегда меняется, так он устроен.

Наша задача — чтобы наш небольшой (хотя все относительно) белорусский мирок менялся в нужную нам сторону.

И пока происходящее мне нравится.





Из весьма пресного мероприятия эти выборы вдруг превратились в увлекательный аттракцион. Я не политолог, чтобы размышлять о том, почему так вышло и каким образом. Но я, пожалуй, не слышал столько политических разговоров с 1994 года, когда, как сейчас помню, мой покойный дед обсуждал с мужиками в поле, кто за кого будет голосовать. Тогда действительно могло случиться все что угодно. И оно случилось.

Это удивительный год. Мир лихорадит. Рынки лихорадит. И нашу политическую повестку тоже вдруг залихорадило. Внезапно как будто забрезжила интрига. А это всегда завораживает. Поэтому и сидят люди по два часа в кинотеатре, даже если заранее известно, что главный герой победит. Но то — штампованный Голливуд.

Пусть будет нешаблонный артхаус для ценителей. Желательно — с открытым финалом!

Пойду попкорна куплю, что ли…

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