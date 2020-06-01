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«Мы выезжаем из Минска!». Бабарико начинает поездки по регионам

01.06.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико начинает тур по городам Беларуси, пишет его телеграм-канал.


Виктор Бабарико. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико начинает тур по городам Беларуси, пишет его телеграм-канал.

«Мы выезжаем из Минска! Нам очень нужно донести информацию в каждый регион и дом. А главное – услышать голос регионов и глубинки. Настоящей, а не столичной Беларуси!», – написала команда Бабарико.

Поездки состоятся на следующей неделе. Планируются встречи с членами инициативной группы и местной прессой. Первыми будут областные центры – Витебск, Гомель, Могилев.

Конкретные даты и места встреч Виктор Бабарико сообщит дополнительно.

Накануне во время стрима Виктор Бабарико прокомментировал события в Гродно, назвав задержание Тихановского «провокацией» и добавил, что оно было незаконным.
 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико начинает тур по городам Беларуси, пишет его телеграм-канал.
 
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