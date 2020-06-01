На трассе М6 в Воложинском районе Mitsubishi насмерть сбил пешехода

Источник материала: Tut.by

Пешеход погиб под колесами автомобиля в Воложинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.





В ночь на 30 мая 25-летний водитель Mitsubishi ехал по трассе М6 Минск — Гродно и сбил 59-летнего мужчину, который шел по проезжей части дороги.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия. Известно, что световозвращающими элементами он обозначен не был.