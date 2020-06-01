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На трассе М6 в Воложинском районе Mitsubishi насмерть сбил пешехода
Источник материала: Tut.by
Пешеход погиб под колесами автомобиля в Воложинском районе. Об этом
В ночь на 30 мая 25-летний водитель Mitsubishi ехал по трассе М6 Минск — Гродно и сбил 59-летнего мужчину, который шел по проезжей части дороги.
В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия. Известно, что световозвращающими элементами он обозначен не был.
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Световозвращающими элементами он обозначен не был.
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