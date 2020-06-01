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График работы
01.06.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
График работы общественной приемной Кричевской районной организации РОО «Белая Русь» (ул. Ленинская, д. 38). Личный прием граждан и юридических лиц проводится по предварительной записи по телефонам 8(02241) 21449 или +375295445634. Время приема – с 17.30 по 18.30.
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График работы общественной приемной Кричевской районной организации РОО «Белая Русь» (ул. Ленинская, д. 38). Личный прием граждан и юридических лиц
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