Источник материала: Кричевская жизнь

График работы общественной приемной Кричевской районной организации РОО «Белая Русь» (ул. Ленинская, д. 38). Личный прием граждан и юридических лиц проводится по предварительной записи по телефонам 8(02241) 21449 или +375295445634. Время приема – с 17.30 по 18.30.

Евдокименко И.В., председатель районной организации РОО «Белая Русь», заместитель председателя райисполкома (3 июня 2020 г.). Прудникова И.В., член Совета районной организации РОО «Белая Русь», председатель районного Совета депутатов, председатель инициативной группы избирателей по сбору подписей на избирательную кампанию 2020 года (10 и 24 июня 2020 г.). Мешкуро М.В., начальник организационно-кадрового отдела райисполкома (17 июня 2020 г.). Куст­рей Ж.В., заместитель генерального директора по идеологической работе, кадрам и социальным вопросам ОАО «Кричевцементношифер» (1 июля 2020 г.). Живицкий В.В., председатель районного объединения организаций профсоюзов (8 июля 2020 г.). Данин А.А., член Совета РО РОО «Белая Русь», заместитель директора по идеологической работе и благоустройству УКПП «Коммунальник» (15 июля 2020 г.). Асмоловский М.А., заместитель председателя райисполкома (22 июля 2020 г.). Стасенкова Е.А., управляющий делами райисполкома (29 июля 2020 г.). Каминский А.А., начальник отдела экономики райисполкома (5 августа 2020 г.).