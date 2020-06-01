Есть и такое решение проблемы

Источник материала: Кричевская жизнь

Когда в семье есть проблемы с трудоустройством и обеспечением жильем, государственная служба занятости населения может предложить способ их разрешения. Какой? Об этом попросили рассказать заместителя начальника управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома-начальника отдела занятости населения Наталью Чиж.

– Наталья Викторовна, чудес не бывает, но все же?

– Такой способ решения проблем есть. Это – переселение безработных и членов их семей на новое место жительства в пределах Республики Беларусь. При этом предоставляется работа в другой местности, другом населенном пункте.

– Кто имеет право на такое переселение?

– Безработные. А вот совершеннолетние члены семей переселяются только с письменного согласия безработного. В управлении по труду, занятости и социальной защите райисполкома есть необходимые сведения о наличии свободных рабочих мест с предоставлением жилья. С согласия безработного, изъявившего желание переселиться на новое место жительства, управление готовит представление о переселении для дальнейшего трудоустройства, которое направляется в адрес нанимателя. После получения согласия на переселение с предоставлением рабочего места, управлением совместно с органом по труду, занятости и социальной защите по месту новой регистрации безработного, а также с нанимателем и безработным заключается договор. При необходимости управление может направить безработного к нанимателю на собеседование. Причем, расходы безработного по проезду к месту нахождения нанимателя и обратно возмещаются за счет средств государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения Республики Беларусь.

– Как организуется переезд безработного?

– Если есть взаимное согласие безработного и нанимателя, переезд и трудоуст­ройство осуществляются в сроки, предус­мотренные в договоре. Безработному, с которым заключен договор, производится выплата денежных средств в размере семикратной величины бюджета прожиточного минимума. Дополнительно выплачиваются денежные средства в размере двукратного бюджета прожиточного минимума при переселении безработных из городов на новое место жительства и работы в сельскую местность, малые, средние городские поселения, а также города-спутники. При этом выплата денежных средств осуществляется органом по труду, занятости и социальной защите по месту нахождения нанимателя в течение пяти рабочих дней после получения копии приказа о приеме безработного на работу и заключения с ним трудового договора (контракта). Но нужно помнить, что переселение безработного и членов его семьи на новое место жительства и работы по направлению управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома с выплатой денежных средств и возмещением расходов на переезд осуществляется только один раз.

Записал Д. Владимиров.