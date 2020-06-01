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Кто из известных бизнесменов главных экономик Азии имеет активы в Беларуси

01.06.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В списке более 800 компаний-резидентов Парка высоких технологий, около десятка представляют бизнесы из трех главных экономик Азии – Китая, Японии и Южной Кореи.

Кто из известных бизнесменов главных экономик Азии имеет активы в Беларуси
Фото https://zautra.by/
Завтра твоей страны изучило, кто из известных бизнесменов этих стран инвестировал в высокие технологии на территории Беларуси и имеет здесь активы.

Игры самого богатого китайца

Playtika – это первоначально бизнес израильских разработчиков Роберта Антоколя и Ури Шахака. Компания была создана ими в 2010 году в Герцлии и сразу же прославилась своей дебютной слот-игрой Slotomania. Уже в 2011 году Playtika приобрел американский лидер игорной индустрии Caesars Entertainment Corporation. При его поддержке Playtika стала главным разработчиком социальных казино в мире и открыла центры разработки в более чем десяти странах. Одной из них в 2012 году стала Беларусь. Сотрудники «Плэйтика Бел» работают в офисах в Минске и Бресте.

В 2016 году новым хозяином Playtika, стал пул китайских инвесторов, заплативших американцам 4,4 млрд. долларов. В него вошел цвет бизнеса Поднебесной.

В том числе, и самый богатый китаец мира, основатель Alibaba Джека Ма (состояние на текущий момент 38,8 млрд. долларов и 17-ая строчка в мировой табели). В Playtika он инвестировал через свой фонд прямых инвестиций Yunfeng Capital.


В пуле через фонды и дочерние компании участвуют не менее известные в мире и Китае бизнесмены. Это, например, создатель Lenovo и Legend Holdings Лю Чуанжи и входящие в топ-400 самых богатых китайцев мира основатель игорной группы Giant Networks Group Ши Ючжи и глава девелоперского холдинга Oceanwide Holdings Лу Чичжиан.

Японские программы

Активы в белорусском IT-секторе имеют два из пяти самых богатых японцев мира.

Один из них занимает по состоянию третье место в Японии (16,6 млрд. долларов) и 56-е место в мире. Этоглава телекоммуникационного холдинга SoftBank Group Corp. Макаёси Сон.

SoftBank Group Corp.— один из крупнейших мировых инвесторов в высокотехнологический сектор. В 2017 году группа возглавила пул желающих вложить деньги в американскую компанию Mapbox Inc., которая, в свою очередь, в том же году стала владельцем бизнеса с центром разработки в Беларуси Mapdata.

Mapdata специализируется на разработке технологий и программных продуктов для беспилотных автомобилей с использованием компьютерного зрения и машинного обучения.

Состояние владельца крупнейшего в Японии онлайн-ретейлера Rakuten Хироши Микитани – пятое в стране (4,5 млрд. долларов) и 383-е в мире. В 2014 году он за 900 млн. долларов выкупил у израильтян Тальмона Марко и Игоря Магазинника компанию-разработчика мессенджера Viber и вместе с ней стал работодателем нескольких десятков программистов белорусского офиса «Вайбер Медиа».

Одним из старейших инвесторов в белорусскую IT-сферу является NEC Corporation. Это — 643-ая по величине компания мира. В 2008 году она стала владельцем американского разработчика программного обеспечения NetCracker Technology и через него в 2013 году открыла центр разработки в Минске. Сама NEC Corporation является частью финансово-промышленной группы Sumitomo Mitsui Financial Group.

Корейский интерес

Состояние корейского бизнесмена Чхве Тхэ Вона в 2020 году Forbes оценил в 1,5 млрд. долларов. Основной акционер чеболя SK Group, имеющего интересы в телекоммуникациях, полупроводниковой промышленности, химии и других отраслях, занимает 15-е место в Южной Корее и 1145-ое — в мире.


В 2014 году одна из его компаний SK hynix зарегистрировала дочку в белорусском Парке высоких технологий, выкупив подразделение американской компании Softeq Development. В 2018 году SK hynix открыла центр разработки в Минске. Он занимается разработкой и тестированием программного обеспечения для контролеров накопителей памяти.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В списке более 800 компаний-резидентов Парка высоких технологий, около десятка представляют бизнесы из трех главных экономик Азии – Китая, Японии и Южной Кореи.
 
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