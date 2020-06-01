Обращения граждан

Граждане Республики Беларусь имеют право на обращение в государственные органы путем подачи письменных, электронных или устных обращений. Об этом беседуем с начальником отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц райисполкома Ольгой Слепневой. – Ольга Михайловна, какой порядок обращения в государственные органы?
– В соответствии со статьей 40 Конституции Республики Беларусь, каждый имеет право направлять личные или коллективные обращения
в государственные органы. Указом № 498 Президента Республики Беларусь от 15.10.2007 года «О дополнительных мерах по работе с обращениями граждан и юридических лиц» утвержден перечень государственных органов, иных организаций, ответственных за рассмотрение обращений по существу в отдельных сферах жизнедеятельности населения. Данным перечнем определены местные органы, в которые граждане вправе обратиться первоначально по волнующим их вопросам, а также вышестоящие органы. Например, в сфере жилищно-коммунального хозяйства граждане обязаны обратиться в первую очередь в организацию, осуществляющую эксплуатацию жилищного фонда (УКПП «Коммунальник» или цех водопроводно-канализационного хозяйства № 2 Кричевский район филиала «Костюковичский водоканал» унитарного производственного коммунального предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Могилевоблводоканал»). Если вопрос
не будет рассмотрен должным образом, граждане вправе обратиться в райисполком. – Какие используются формы работы с населением?
– Руководством райисполкома уделяется максимальное внимание повышению результативности работы с гражданами. Согласно действующему законодательству, граждане вправе обратиться в райисполком письменно либо подать свое электронное обращение путем размещения в специальной рубрике на официальном сайте райисполкома в сети интернет. Также граждане могут обратиться к руководству райисполкома устно в ходе личного приема. Руководством райисполкома каждую среду, по графику, проводятся личные приемы граждан, как правило, по предварительной записи. Организуются выездные приемы граждан, встречи по месту жительства. Для максимального разрешения жизненно важных вопросов
и проблем населения на местном уровне по субботам проводятся «прямые телефонные линии». – Какие вопросы чаще всего волнуют жителей?
– В ходе проведения «прямых телефонных линий» жители города и района чаще всего обращаются по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства (ремонт улиц Крупской, Чкалова, Тельмана, Чайковского, Жуковского, Крылова, переулков Шоссейного, Полевого и др., восстановление уличного освещения, благоустройства придомовых территорий, территорий гражданских кладбищ), ремонта жилищного фонда (ремонт кровель, ступеней во входные группы), качества питьевой воды (вода с примесями ржавчины). Поступают обращения по вопросам торговли (организация работы продавцов в магазине «Горячий хлеб» по улице Пугачева, работы магазина в деревне Зуи), транспорта (работа маршрутного такси), здравоохранения. – Как работает «горячая линия»?
– «Горячая линия» в райисполкоме проводится в рабочее время, в рабочие дни по вопросам справочно-консультационного характера, связанным с деятельностью райисполкома, его структурных подразделений. Зачастую жители города обращаются сразу
на «горячую линию» райисполкома, не решив волнующий их вопрос в организации (в соответствии с компетенцией). В любом случае каждый звонок принимается, гражданам дается соответствующая консультация, разъясняется порядок обращения, при необходимости осуществляется выезд по обращению с приглашением компетентных специалистов. Телефон «горячей линии» райисполкома – 26 638.