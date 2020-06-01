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Обращения граждан

01.06.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Граждане Республики Беларусь имеют право на обращение в государственные органы путем подачи письменных, электронных или устных обращений. Об этом беседуем с начальником отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц райисполкома Ольгой Слепневой.
– Ольга Михайловна, какой порядок обращения в государст­венные органы?
– В соответствии со статьей 40 Конституции Республики Беларусь,  каждый имеет право направлять личные или коллективные обращения
в государственные органы. Указом № 498 Президента Республики Беларусь от 15.10.2007 года «О дополнительных мерах по работе с обращениями граждан и юридических лиц» утвержден перечень государственных органов, иных организаций, ответственных за рассмотрение обращений по существу в отдельных сферах жизнедеятельности населения. Данным перечнем определены местные органы, в которые граждане вправе обратиться первоначально по волнующим их вопросам, а также вышестоящие органы. Например, в сфере жилищно-коммунального хозяйства граждане обязаны обратиться в первую очередь в организацию, осуществля­ющую эксплуатацию жилищного фонда (УКПП «Коммунальник» или цех водопроводно-канализационного хозяйства № 2 Кричевский район филиала «Костюковичский водоканал» унитарного производственного коммунального предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Могилевоблводоканал»). Если вопрос
не будет рассмотрен должным образом, граждане вправе обратиться в райисполком.
– Какие используются формы работы с населением?
– Руководством райисполкома уделяется максимальное внимание повышению результативности работы с гражданами. Согласно действующему законодательству, граждане вправе обратиться в райисполком письменно либо подать свое электронное обращение путем размещения в специальной руб­рике на официальном сайте райисполкома в сети интернет. Также граждане могут обратиться к руководству райисполкома устно в ходе личного приема. Руководст­вом райисполкома каждую среду, по графику, проводятся личные приемы граждан, как правило, по предварительной записи. Организуются выездные приемы граждан, встречи по месту жительст­ва. Для максимального разрешения жизненно важных вопросов
и проблем населения на местном уровне по субботам проводятся «прямые телефонные линии».
– Какие вопросы чаще всего волнуют жителей?
– В ходе проведения «прямых телефонных линий» жители города и района чаще всего обращаются по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства (ремонт улиц Крупской, Чкалова, Тельмана, Чайковского, Жуковского, Крылова, переулков Шоссейного, Полевого и др., восстановление уличного освещения, благоуст­ройства придомовых территорий, территорий гражданских кладбищ), ремонта жилищного фонда (ремонт кровель, ступеней во входные группы), качества питьевой воды (вода с примесями ржавчины). Поступают обращения по вопросам торговли (организация работы продавцов в магазине «Горячий хлеб» по улице Пугачева, работы магазина в деревне Зуи), транспорта (работа маршрутного такси), здравоохранения.
– Как работает «горячая линия»?
– «Горячая линия» в райисполкоме проводится в рабочее время, в рабочие дни по вопросам справочно-консультационного характера, связанным с деятельностью райисполкома, его структурных подразделений. Зачастую жители города обращаются сразу
на «горячую линию» райисполкома, не решив волнующий их вопрос в организации (в соответствии с компетенцией). В любом случае каждый звонок принимается, гражданам дается соответствующая консультация, разъясняется порядок обращения, при необходимости осуществляется выезд по обращению с приглашением компетентных специалистов. Телефон «горячей линии» райисполкома – 26 638.

 
 
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Граждане Республики Беларусь имеют право на обращение в государственные органы путем подачи письменных, электронных или устных обращений. Об этом беседуем
 
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