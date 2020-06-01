В Вороновском районе подвели итоги отопительного сезона и очертили задачи на предстоящий год

Источник материала: Вороновская газета





Минувший отопительный сезон в Вороновском районе в целом прошел без сбоев в теплоэнергетическом комплексе. Об его итогах доложил на заседании районного исполнительного комитета начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома Андрей Барсуков.

Буквально недавно закончившийся отопительный сезон 2019-2020 года запомнится, бесспорно, надолго. И не только аномально теплой зимой и холодной весной, но и своей продолжительностью — в социально важные объекты тепло подавалось почти восемь месяцев. По большому счету зима в этом году и для коммунальников, и для других задействованных служб района получилась беспроблемной — ни снега, ни морозов.

Слаженную работу во время осенне-зимнего периода обеспечил и ряд предварительно проведенных мероприятий. Так, были подготовлены необходимые запасы топлива, в том числе и местных его видов, доля которых в общем балансе котельно-печного топлива была доведена до 96,2 процента при задании 96%. Возникающие проблемы по ликвидации локальных аварий на электрических и тепловых сетях решались оперативно. Дорожная и коммунальная службы района обеспечили сезонное обслуживание проезжей части улиц населенных пунктов района, а также дорог республиканского и местного значения. Своевременно осуществлялась подсыпка песчано-соляных смесей и антигололедных реагентов.

По итогам зимнего отопительного сезона Вороновским РУП ЖКХ от поставок тепловой энергии получена прибыль в размере 740,1 тысячи рублей. Вместе с тем, 4 котельные из 19 сработали с убытком (Нача — 16,1 тыс. рублей, Трокели — 25,1 тыс. рублей, Бенякони — 2,7 тыс. рублей, Дотишки — 3,7 тыс. рублей). Себестоимость гигакалории колеблется от 57,26 рубля (котельная г.п. Вороново) до 202,59 рубля (котельная аг. Трокели). Причина высокой себестоимости тепловой энергии — недостаточная загруженность котельного оборудования. Одной из задач, стоящих перед РУП ЖКХ, является дальнейшая оптимизация систем теплоснабжения. В текущем году запланирована установка котлов, работающих на щепе, в котельных агрогородков Заболоть и Бенякони. Определенный экономический эффект по экономии местных видов топлива и снижению себестоимости производимой тепловой энергии принесет внедрение конденсационного теплоутилизатора в котельной г.п. Вороново. В настоящее время проект на его установку проходит экспертизу.

В период подготовки к отопительному сезону необходимо провести испытание оборудования 19 отопительных котельных, 30,5 километра тепловых сетей, выполнить поверку 15 приборов учета тепла и воды, провести обслуживание 107,5 км и промывку 5,4 км водопровода. Задача снижения затрат, постепенный рост доли возмещения расходов на оплату услуг ЖКХ населением требуют жесткой производственной дисциплины при выполнении работ по подготовке жилищного фонда к зиме, в том числе по его техническому обслуживанию. До начала отопительного сезона запланировано выполнить гидропромывку систем отопления и ремонт тепловой изоляции в 12 многоквартирных домах, отремонтировать 120 погонных метров стыков стеновых панелей, произвести текущий ремонт систем электроснабжения с заменой оборудования в электрощитовых в местах общего пользования 17 многоквартирных жилых домов.

В межотопительный сезон РУП ЖКХ необходимо провести анализ работы систем регулирования и автоматизации систем отопления многоквартирного жилищного фонда во избежание перетопов и необоснованного перерасхода тепловой энергии.

До начала отопительного сезона 2020-2021гг. Вороновскому району газоснабжения ПУ «Лидагаз» необходимо провести модернизацию газораспределительного пункта, замену оборудования на двух газораспределительных пунктах, комплексное приборное обследование 42,5 км подземных газопроводов, диагностику 4,2 км газопроводов, прослуживших более 40 лет.

Для повышения надежности электроснабжения объектов производственной и социальной сферы Вороновским районом электросетей запланирован капитальный ремонт основного оборудования, задействованного в покрытии максимальных нагрузок, проведение плановых ремонтов кабельных линий от 0,4 до 10 кВ, находящихся на балансе предприятия, в том числе 35,6 км ВЛ-10 кВ, 59,5 км ВЛ-0,4 кВ, ремонт 99 трансформаторных подстанций, расчистка 24 км просек в зоне линий электропередачи и ряд других мероприятий.

Отделу образования Вороновского райисполкома необходимо до начала отопительного сезона выполнить работы по выносу котельной из подвального помещения детского сада аг. Погородно. На указанный объект имеется прошедшая экспертизу проектно-сметная документация. Стоимость строительства составляет 170 тыс. рублей. Также необходимо изготовить проектно-сметную документацию на вынос существующей топочной из подвального помещения детского сада в аг. Больтиники.

Райисполком утвердил на заседании организационно-технические мероприятия по подготовке объектов района к работе в осенне-зимний период 2020-2021гг. Особое внимание — ходу подготовки каждого теплоисточника и создание запасов топлива в котельных, обеспечивающих теплом жилфонд, социальные объекты, соблюдение графика подписания паспортов готовности объектов к предстоящему осенне-зимнему периоду. Необходимо исключить практику необоснованного продления установленных сроков и уже сейчас активно приступить к подготовке котельных, административных, производственных и жилых помещений к предстоящей зиме.

— Районное предприятие ЖКХ и другие субъекты всех форм собственности должны подготовиться к новому сезону со всей ответственностью и результативностью, — заключил председатель райисполкома Николай Розум. — Сбои в этой системе недопустимы. К 1 сентября вся работа должна быть завершена.

Татьяна Дудко.