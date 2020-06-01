Поставки по газопроводу Ямал-Европа возобновились

Германский газотранспортный оператор Gascade сообщил о начале поставок за первых час новых газовых суток (начинаются в 07:00 мск).





Реверсный поток - из ФРГ в Польшу - прекратился рано утром в понедельник.





Долгосрочный контракт на транзит российского газа по польскому участку магистрали "Ямал-Европа" закончился 17 мая. Далее мощность трубы распределяется на аукционах различного срока, от года до нескольких часов. До конца мая мощности распределялись на суточных и внутридневных аукционах. И если сначала "Газпром" в привычном режиме бронировал максимум мощностей, то в последнюю неделю он показал, что не нуждается в услугах польской трубы. Тем более, что европейский рынок вследствие карантинных ограничений и так находится в состоянии избытка газа.





На месячном аукционе на июнь были выкуплены 93% от транзитной мощности польского участка МГ "Ямал-Европа".