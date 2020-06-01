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Поставки по газопроводу Ямал-Европа возобновились
Источник материала: Партизан
Газопровод "Ямал-Европа" после четырёх дней простоя в понедельник утром снова заработал в привычном режиме - на транспортировку газа из России через Беларусь и Польшу в Германию.
Германский газотранспортный оператор Gascade сообщил о начале поставок за первых час новых газовых суток (начинаются в 07:00 мск).
Реверсный поток - из ФРГ в Польшу - прекратился рано утром в понедельник.
Долгосрочный контракт на транзит российского газа по польскому участку магистрали "Ямал-Европа" закончился 17 мая. Далее мощность трубы распределяется на аукционах различного срока, от года до нескольких часов. До конца мая мощности распределялись на суточных и внутридневных аукционах. И если сначала "Газпром" в привычном режиме бронировал максимум мощностей, то в последнюю неделю он показал, что не нуждается в услугах польской трубы. Тем более, что европейский рынок вследствие карантинных ограничений и так находится в состоянии избытка газа.
На месячном аукционе на июнь были выкуплены 93% от транзитной мощности польского участка МГ "Ямал-Европа".
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Газопровод "Ямал-Европа" после четырёх дней простоя в понедельник утром снова заработал в привычном режиме - на транспортировку газа из России через Беларусь и...
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