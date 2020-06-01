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Поставки по газопроводу Ямал-Европа возобновились

01.06.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Газопровод "Ямал-Европа" после четырёх дней простоя в понедельник утром снова заработал в привычном режиме - на транспортировку газа из России через Беларусь и Польшу в Германию.

Германский газотранспортный оператор Gascade сообщил о начале поставок за первых час новых газовых суток (начинаются в 07:00 мск).

Реверсный поток - из ФРГ в Польшу - прекратился рано утром в понедельник.

Долгосрочный контракт на транзит российского газа по польскому участку магистрали "Ямал-Европа" закончился 17 мая. Далее мощность трубы распределяется на аукционах различного срока, от года до нескольких часов. До конца мая мощности распределялись на суточных и внутридневных аукционах. И если сначала "Газпром" в привычном режиме бронировал максимум мощностей, то в последнюю неделю он показал, что не нуждается в услугах польской трубы. Тем более, что европейский рынок вследствие карантинных ограничений и так находится в состоянии избытка газа.

На месячном аукционе на июнь были выкуплены 93% от транзитной мощности польского участка МГ "Ямал-Европа".

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше 2 тыс. км от Торжка до Франкфурта-на-Одере выведен на проектную мощность - 33 млрд куб. м в год - в 2006 году. Польский участок насчитывает 683 км линейной части и пять компрессорных станций, им владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz, а управляет отдельный оператор польской ГТС Gaz System.

"Ямал-Европа" - не единственный экспортный газопровод по доставке российского газа на целевой рынок. На полную мощность работает магистраль "Северный поток" (55 млрд куб. м в год), стабильно качает газ украинская газотранспортная система (транзит за 2019 год - 92 млрд куб. м, 20 млрд куб. м за первые пять месяцев 2020 года).
 
 
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Газопровод "Ямал-Европа" после четырёх дней простоя в понедельник утром снова заработал в привычном режиме - на транспортировку газа из России через Беларусь и...
 
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