Источник материала: Кричевская жизнь

Государственная поддержка семьи – одно из ключевых направлений социальной политики Респуб­лики Беларусь. В нашей стране дейст­вует стабильная система мер поддержки семей, воспитывающих детей. В рамках решения демографических проблем особое внимание уделяется многодетным семьям.

На Кричевщине проживает 371 многодетная семья, где воспитываются 1203 ребенка. Одна из форм государственной поддержки многодетных семей – назначение семейного капитала (материальной помощи от государства при рождении или усыновлении третьего или последующего ребенка). С 2015 года на Кричевщине семейный капитал назначен 281 многодетной семье. Все они открыли депозитные счета. В минувшем году семейный капитал назначен 58 многодетным семьям. С начала нынешнего – 22 многодетным семьям.

С начала нынешнего года за досрочным распоряжением средст­вами семейного капитала обратились 58 семей. Районным исполнительным комитетом принято 56 решений на досрочное распоряжение средствами семейного капитала. 37 семей средства семейного капитала используют на строительство (реконструкцию) жилых помещений и на погашение задолженности по кредитам, выданным на эти цели, а также выплату процентов за пользование ими. 21 семья – на приобретение жилых ­помещений.

Д. Владимиров.