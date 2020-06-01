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Государственная поддержка семьи – одно из ключевых направлений социальной политики Республики Беларусь.
01.06.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Государственная поддержка семьи – одно из ключевых направлений социальной политики Республики Беларусь. В нашей стране действует стабильная система мер поддержки семей, воспитывающих детей. В рамках решения демографических проблем особое внимание уделяется многодетным семьям.
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Государственная поддержка семьи – одно из ключевых направлений социальной политики Республики Беларусь.
Государственная поддержка семьи – одно из ключевых направлений социальной политики Республики Беларусь. В нашей стране действует стабильная система мер...
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