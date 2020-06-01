ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Государственная поддержка семьи – одно из ключевых направлений социальной политики Респуб­лики Беларусь.

01.06.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кричевская жизнь

Государственная поддержка семьи – одно из ключевых направлений социальной политики Респуб­лики Беларусь. В нашей стране дейст­вует стабильная система мер поддержки семей, воспитывающих детей. В рамках решения демографических проблем особое внимание уделяется многодетным семьям.
На Кричевщине проживает 371 многодетная семья, где воспитываются 1203 ребенка. Одна из форм государственной поддержки многодетных семей – назначение семейного капитала (материальной помощи от государства при рождении или усыновлении третьего или последующего ребенка). С 2015 года на Кричевщине семейный капитал назначен 281 многодетной семье. Все они открыли депозитные счета. В минувшем году семейный капитал назначен 58 многодетным семьям. С начала нынешнего – 22 многодетным семьям.
С начала нынешнего года за досрочным распоряжением средст­вами семейного капитала обратились 58 семей. Районным исполнительным комитетом принято 56 решений на досрочное распоряжение средствами семейного капитала. 37 семей средства семейного капитала используют на строительство (реконструкцию) жилых помещений и на погашение задолженности по кредитам, выданным на эти цели, а также выплату процентов за пользование ими. 21 семья – на приобретение жилых ­помещений.
Д. Владимиров.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Государственная поддержка семьи – одно из ключевых направлений социальной политики Респуб­лики Беларусь. В нашей стране дейст­вует стабильная система мер...
 
Новости дня
Новости разные
 
Поставки по газопроводу Ямал-Европа возобновились
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
01.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика