Безопасность детей — забота взрослых. Полезные советы от вороновских журналистов

Источник материала: Вороновская газета





Ежегодно в Беларуси от внешних причин погибает больше сотни детей: в 2019 году — 120, в 2018-м — 137, в 2017-м — 146. В статистике детского травматизма понятие «внешние причины» — это те факторы повседневности, которые стали опасными для детей из-за их неосторожного, неправильного поведения в быту, с одной стороны, и беспечности, недосмотра взрослыми, с другой. Пока к любознательным, непоседливым чадам приходит необходимый жизненный опыт, родители должны максимально сократить риски их травмирования дома, на улице, в местах отдыха. Скрытых опасностей там много, особенно для детей, оставшихся без присмотра.

ОТРАВЛЕНИЯ





Зачастую их причиной становятся небрежно хранящиеся лекарства, бытовая химия, различные химические вещества и др. Цветные жидкости, яркие бутылочки вызывают у детей интерес, желание открыть их, попробовать содержимое на вкус.

Летом прошлого года в Березовском районе 6-летняя девочка выпила растворитель. Бутылку с жидкостью она нашла во дворе дома родственницы, где они гостили с мамой. Девочка решила, что там вода. В тяжелом состоянии она была госпитализирована.

В Столинском районе 5-летние брат и сестра отравились таблетками. Малыши гостили у своего 23-летнего брата. Он занимался уборкой дома, дети играли во дворе. Увидев пакеты с мусором, решили проверить их содержимое. Среди выброшенных вещей оказались таблетки. Мальчик и девочка их съели, а спустя некоторое время почувствовали недомогание. Малыши были доставлены в реанимационное отделение Столинской райбольницы.

Чтобы не случилась беда:

— ядовитые вещества, медикаменты, отбеливатели, кислоты не переливайте для хранения в бутылки из-под пищевых продуктов — дети могут по ошибке выпить их. Держите такие средства в плотно закрытых маркированных контейнерах;

►храните лекарства, химические вещества и опасные предметы в недоступных для детей местах;

►не принимайте лекарства на глазах у маленьких детей. Помните, что они все повторяют за взрослыми;

►говорите ребенку, что пользоваться средствами бытовой химии, косметикой, лекарствами нужно только по их прямому назначению и только с разрешения и под наблюдением взрослого.

ОЖОГИ





В домашних условиях ребенок может получить их от открытого огня, горячей плиты, посуды, пищи, кипятка, пара, утюга, других электроприборов. Как правило, все происходит, пока взрослые «на минуточку» отвлеклись, отвернулись или вышли из комнаты.

В мае прошлого года несчастный случай произошел в Пинске. 11-летняя девочка помогала маме на кухне — разогревала пищу на газовой плите. Внезапно на ребенке загорелась одежда. Родители были рядом и смогли потушить ее подручными средствами, а дочь с ожогами I и II степеней попала в больницу.

В июле в Дрогичинском районе 4-летняя девочка обожглась кипятком. Малышка с мамой зашли в гости. Хозяйка дома в это время занималась консервацией огурцов. Когда очередная порция воды закипела, женщина взяла наполненный электрочайник и хотела отойти с ним в сторону. Однако подставка не отсоединилась от электроприбора, провод натянулся и наклонил чайник. Вода пролилась на находившуюся рядом девочку. С ожогами лица и туловища ее госпитализировали.

Чтобы не случилась беда:

►с осторожностью переносите посуду с горячей жидкостью;

►не разрешайте детям находиться рядом во время приготовления пищи, мытья посуды, глажки одежды;

►прячьте в недоступных местах спички, зажигалки;

►не допускайте детей близко к горячей плите, отопительной печи, утюгу, чайнику и др.

ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ





Они случаются чаще в теплое время года — в конце весны, летом, начале осени. Опасность открытых окон и балконных дверей родители попросту недооценивают.

В марте текущего года в Лунинецком районе из окна третьего этажа выпала 4-летняя девочка. Дома она была с мамой. Женщина уснула. О произошедшем сообщили соседи. Девочку с травмами доставили в больницу.

В апреле прошлого года в Речице 4-летний мальчик выпал из окна 3-го этажа. Приболевшего малыша оставили дома под присмотром дедушки. Когда мужчина отлучился в другую комнату, мальчик залез на подоконник открытого окна. Видимо, облокотился на москитную сетку, которая не выдержала. Малыш был доставлен в больницу.

В мае 4-летний мальчик упал с балкона 5-го этажа. Его мама, полагая, что он спит, вышла в магазин. Ребенок получил травмы и ссадины, но остался жив.

Чтобы не случилась беда:

►не оставляйте окна открытыми настежь, если в квартире ребенок;

►не позволяйте детям играть на подоконнике;

►объясните ребенку, что москитная сетка непрочная, на нее нельзя опираться;

►отодвиньте от окон все виды мебели и не оставляйте в комнате детские стульчики и табуретки;

►установите блокираторы открывания окон либо специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно более, чем на несколько дюймов.

НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ





Серьезную травму можно получить и на оборудованной по всем правилам безопасности детской игровой площадке.

В 2019 году трагедия произошла в Барановичском районе. 11-летний мальчик играл в футбол на стадионе. Во время матча он запрыгнул на ворота и стал раскачиваться на них. Они упали, придавили ребенка. Мальчик скончался.

В июле в г. Ивье 2-летний ребенок лишился пальца на руке. Произошло все на глазах у мамы — малыш сунул руку в тренажер, на котором занимался другой ребенок.

Чтобы не случилась беда:

►выбирайте игровое оборудование в соответствии с возрастом ребенка;

►запретите ему близко подходить к раскачивающимся качелям;

►не выпускайте малыша из поля зрения, подстраховывайте при покорении «спортивных снарядов».

ЛЮКИ, ЯМЫ, КОЛОДЦЫ





Незакрытые выходы на крыши, незащищенные перила лестничных проемов, открытые люки колодцев, неогражденные траншеи при земляных работах представляют особую опасность.

В мае прошлого года студенты Жодинского политехнического колледжа спасли ребенка, провалившегося в открытый канализационный люк. Юноши сидели на скамейке, неподалеку гуляли мама с ребенком. Внезапно бегавший по траве малыш исчез из поля зрения. Как оказалось, он упал в открытый люк глубиной около 3 метров. Парни спасли ребенка.

В апреле в Калинковичском районе 4-летний мальчик, играя с друзьями в прятки, провалился в технический колодец. Наблюдавшая за детьми мама вместе с родственниками искала вдруг пропавшего из виду ребенка. Но спасти малыша не удалось — он утонул.

В июне в Новогрудскую больницу с открытой черепно-мозговой травмой попал 4-летний мальчик. Ребенок гостил у дедушки с бабушкой. Оставшись без присмотра, зашел в гараж и провалился в открытый подвал.

Чтобы не случилась беда:

►внимательно изучайте места для прогулки с ребенком;

►расскажите ему, что нельзя становиться на люки;

►если на улице обнаружили открытый люк, постарайтесь его закрыть, предварительно убедившись, что там никого нет. Если не можете самостоятельно это сделать, сообщите в жилищно-коммунальную службу или службу спасения.

У ВОДЫ





Дети любят водные забавы. Но не стоит забывать, что на водоемы их нельзя отправлять одних, а для маленького ребенка опасность представляют все емкости с водой: фонтаны, надувные бассейны, бочки для полива и т.д.

В апреле текущего года несчастный случай произошел в Бегомле. Дедушка с внуками прогуливался по дамбе искусственного водоема. Ненадолго 4-летний мальчик пропал из виду. В результате поисков сестра обнаружила его на поверхности водоема без признаков жизни.

В июне в Речице 4-летний мальчик утонул во дворе. В тот день ребенок был дома с мамой, отец — в гараже. Когда малыш вышел на улицу, женщина предположила, что он отправился к папе в гараж. Позже тело сына родители нашли в декоративном пруду во дворе.

Чтобы не случилась беда:

►не оставляйте детей без присмотра в воде, даже если ребенок отлично плавает;

►разрешайте купаться детям только в специально оборудованных местах, недалеко от берега;

►запретите ребенку нырять с ограждений или берега;

►расскажите об опасности игр на воде.

ОПАСНЫЕ ЛАБИРИНТЫ





В поисках приключений дети зачастую отправляются на стройки и в пустующие промышленные объекты. В лабиринтах стен и перекрытий можно поиграть в «войнушку», прятки или вовсе попробовать себя в «паркуре».

В августе прошлого года в Малорите погиб 12-летний мальчик. Подросток с друзьями катались на велосипедах. Ребят заинтересовала куча песка на стройплощадке, они решили там поиграть. Один из них стал рыть яму в середине кучи. В это время сверху на него обрушился песок и засыпал с головой. Друзья не смогли вытащить пострадавшего.

Чтобы не случилась беда:

►объясняйте ребенку опасность игр на стройках и в пустующих зданиях. Там может находиться электрооборудование, вырытые ямы, неустойчивые конструкции.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА





Основными причинами травмирования детей железнодорожным подвижным составом является нарушение правил безопасности.

В апреле прошлого года поезд насмерть сбил 15-летнюю школьницу в Рогачеве. Машинист применял экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось. Выяснилось, что девочка была в наушниках и слушала музыку, поэтому не среагировала на приближение товарного поезда и звуковой сигнал.

В октябре был серьезно травмирован поездом 14-летний житель Пинска. Юноша пересекал железнодорожное полотно по пешеходному переходу на велосипеде и был в наушниках. Предупреждающих сигналов поезда не слышал.

Чтобы не случилась беда:

Объясните детям, что нельзя

►перебегать железнодорожные пути перед приближающимся поездом;

►подлезать под платформу и подвижной состав;

►играть вблизи железнодо-рожных путей;

►кататься на кабинах и крышах поездов;

►класть на пути посторонние предметы (это может привести к катастрофе);

►переходить железнодорожные пути в неустановленных местах;

►пользоваться вблизи железно-дорожного полотна наушниками и разговаривать по мобильному телефону.

Безусловно, полностью исключить детский травматизм невозможно — от несчастного случая не застрахован никто. Но задача родителей оберегать от опасных предметов, не выпускать из вида своих малышей. Детям постарше лучше объяснять правила техники безопасности и рассказывать о возможных последствиях травмоопасных ситуаций.

Подготовила Ольга ВОРОБЬЕВА.