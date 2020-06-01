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С чего начинается Родина?

01.06.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Наверное, с гордости за свою страну. А у этих поседевших мужчин, молодых ребят особая гордость – служба в рядах пограничных войск. И верность ей остается на всю жизнь, а Родина для них начинается с государственной границы.

Есть в нашем городе традиция – 28 мая кричевляне, ослужившие в разные годы на границе, сначала – СССР, а теперь – суверенной Беларуси, собираются в парке Победы. Здесь в 2018 году установлен памятник, посвященный 100-летию образования пограничных войск. Создан он по инициативе районной организации ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» и ветеранов пограничной службы. Инициативу поддержало районное руководство. Теперь в городе есть знаковое место, за которым сами ветераны пограничных войск и ухаживают.

С чего начинается Родина?

Ветеран пограничной службы Петр Лятэцкий поднял на флагштоке, который установлен у памятника пограничникам всех поколений, знамя районной организации ОО «Белорусский союз ветеранов органов пограничной службы». Председатель районной организации ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганис­тане» Александр Прудников поздравил всех присутствующих с Днем пограничника, со 102-й годовщиной органов пограничной службы Беларуси. К слову, А. Прудников также служил на границе, выполняя интернациональный долг в Афганистане. Он отметил, что для каждого, кто отдал час­тичку своей жизни службе в пограничных войсках, это – святой праздник. Свою славную летопись пограничная служба ведет с 1918 года, когда Председателем СНК В.И. Лениным был подписан декрет «Об учреждении пограничной охраны». Пограничники, следуя воинскому долгу и присяге, самоотверженно отстаивали рубежи Оте­чества, тем самым вписали себя в героическую историю страны. И сегодня белорусские пограничники стоят на страже рубежей суверенной Беларуси.
Поздравил пограничников разных поколений, которые приняли участие в праздничной встрече, председатель районной организации ОО «Белорусский союз ветеранов органов пограничной службы» Игорь Сугаков. Прозвучали слова благодарнос­ти в адрес тех ветеранов пограничной службы, кто принимает активное участие в воен­но-патриотической работе. Медаль «Ветеран пограничной службы Республики Беларусь» вручена Виталию Клыпченко. Грамотой районной организации ОО «Белорусский союз ветеранов органов пограничной службы» отмечен Сергей Циркунов (служил на границе с Румынией в 1979-1981 годах). Грамотой район­ной организации ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» – Юрий Беланович. Благодарность районной организации ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» вручена районной организации ОО «Белорусский союз ветеранов органов пограничной службы».
Минутой молчания почтили память погибших при исполнении воинского долга. Возложили цветы и венок к памятнику, на котором написано: «Пограничникам всех поколений. Государственная граница священна и неприкосновенна. В честь 100-летия пограничных войск». Зажгли свечу памяти. По традиции возложили венок и цветы к памятнику воинам-интернационалистам. Затем участники встречи направились к памятнику председателя Всероссийской чрезвычайной комиссии Феликсу Дзержинскому, которого считают основателем пограничной службы. (Пограничная охрана была создана при особом отделе Всероссийской чрезвычайной комиссии.) Ветераны пограничной службы совместно с работниками Кричевского межрайонного отдела Управления КГБ Республики Беларусь по Могилевской области ухаживают за памятником Ф.Э. Дзержинскому, благоустраивают его. К памятнику возложили венок и цветы. Интересно было послушать молодых участников встречи, которых ветераны пограничной службы пригласили принимать более активное участие в работе районной организации. Мол, кому как не молодым продолжать традиции!
Александр:
– Уволился в запас в нынешнем мае. Служил в пограничниках. Для меня День пограничника – праздник и славная традиция.
Дмитрий:
– Призывался в 2016-м. Служил в Гродно. День пограничника для меня – это важно.
Роман:
– Уволился в запас в 2018-м. Для меня День пограничника – это память и гордость.
Василий:
– Служил в Бресте. Уволился в запас 18 мая. Что для меня День пограничника? Это традиция, которую мы будем продолжать.
– Для меня День пограничника – это святой праздник! – сказал, как бы подводя итоги разговора, ветеран пограничной службы Дмитрий Липович, который служил на границе с Афганистаном, в Краснознаменном Среднеазиатском пограничном округе. – 22 июня 1941 года не было приказа отступать. Вот и мы, как наши старшие братья по оружию, без приказа не отступали.

С чего начинается Родина?

С чего начинается Родина?

Владимир Далецкий.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Наверное, с гордости за свою страну. А у этих поседевших мужчин, молодых ребят особая гордость – служба в рядах пограничных
 
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