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В Барановичах из окна многоэтажки выпал мужчина

01.06.2020 10:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Барановичах из окна многоэтажки выпал мужчина

Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины, который выпал из окна многоэтажки в Барановичах. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка.

Инцидент произошел днем 30 мая. Прохожие возле многоэтажного дома обнаружили лежащего мужчину с множественными телесными повреждениями. Его доставили в больницу, где он скончался. Находясь в сознании, он сказал медикам, что упал с высоты самостоятельно.

Пострадавшим оказался 30-летний житель Ивацевичского района. Предварительно, он выпал с балкона шестого этажа. На месте происшествия признаки совершения противоправных действий в отношении мужчины не были установлены. 

Фото: БЕЛТА

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Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины, который выпал из окна многоэтажки в Барановичах. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального...
 
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