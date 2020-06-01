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В Барановичах из окна многоэтажки выпал мужчина
Источник материала: ОНТ
Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины, который выпал из окна многоэтажки в Барановичах. Об этом
Инцидент произошел днем 30 мая. Прохожие возле многоэтажного дома обнаружили лежащего мужчину с множественными телесными повреждениями. Его доставили в больницу, где он скончался. Находясь в сознании, он сказал медикам, что упал с высоты самостоятельно.
Пострадавшим оказался 30-летний житель Ивацевичского района. Предварительно, он выпал с балкона шестого этажа. На месте происшествия признаки совершения противоправных действий в отношении мужчины не были установлены.
Фото: БЕЛТА
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Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины, который выпал из окна многоэтажки в Барановичах. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального...
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