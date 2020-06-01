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Присоединяйтесь к волонтерам! В День защиты детей волонтеры БРСМ благоустроят детскую дворовую площадку в Вороново

01.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Присоединяйтесь к волонтерам! В День защиты детей волонтеры БРСМ благоустроят детскую дворовую площадку в Вороново

В текущем году стартовал областной молодежный проект «#Разам з бацькамі». Его участники 1 июня приведут в порядок любимые детьми места для игр. В Вороново также приобретет новый облик одна из таких площадок.

— К летнему сезону обновится детская площадка во дворе дома №10А по улице Весновой. Для этого мы уже закупили кисточки и краски. Наши волонтеры покрасят скамейки, столик, турники, горку, — рассказала первый секретарь РК ОО «БРСМ» Наталья Метелица.

Молодежный лидер пригласила земляков присоединиться к акции. Подавая добрый пример сыновьям и дочерям, соблюдая социальное дистанцирование, вместе можем сделать свою территорию краше. В случае необходимости помощь в приобретении инвентаря окажет РК ОО «БРСМ», куда можно обратиться по телефону 2-07-27.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

 
 
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В текущем году стартовал областной молодежный проект «#Разам з бацькамі». Его участники 1 июня приведут в порядок любимые детьми места для игр. В Вороново также...
 
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