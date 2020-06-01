Дмитрий Басков рассказал о кадровых решениях в минском «Динамо»

Источник материала: Tut.by

Права на Дроздова, Знахаренко и Спунера закреплены за «Динамо-Минск» Истек срок, квалификационных предложений, сделанных «зубрами» 30 апреля, сообщается на сайте клуба.



Дмитрий Басков. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Согласно Правовому регламенту КХЛ клуб, у которого 30 апреля истекает контракт с хоккеистом в возрасте до 29 лет, имеет право сделать такому игроку квалификационное предложение. Хоккеист, которому оно сделано, с 1 мая приобретает статус «Ограниченно свободный агент». Если до 31 мая игрок не принимает это предложение либо не представляет контрактное предложение другого клуба, все спортивные права на такого хоккеиста закрепляются за «старым» клубом.

— В ближайшее время начнется процесс подписания контрактов с Иваном (Дроздовым) и Дмитрием (Знахаренко) — мы их планировали сохранить в составе и возлагаем на них в будущем определенные надежды, — рассказал генеральный директор ХК «Динамо-Минск» Дмитрий Басков. — Дроздов — стремительно прогрессирующий нападающий, отлично проявивший себя по ходу прошлого сезона как в «Динамо», так и в плей-офф Экстралиги, где он стал лучшим бомбардиром, побив попутно рекорд Андрея Костицына для игроков до 21 года.

Знахаренко давно находится в системе клуба, это опытный, надежный защитник. Его козыри — отличная физическая подготовка, он играет в силовой хоккей, который импонирует Крэйгу. Что касается Райана Спунера, то мы находимся с ним в переговорах. Если он будет достаточно мотивирован, то, уверен, поможет нашей команде в предстоящем сезоне. В любом случае, мы сохранили за собой спортивные права на этого нападающего.

Напомним, Райан Спунер провел в минувшем сезоне провел за «Динамо» 43 матча, в которых забросил 10 шайб и отдал 27 результативных передач.

Дмитрий Знахаренко в своем пятом сезоне за «зубров» сыграл 54 поединка, набрал 4 (2+2) балла, провел 79 силовых приемов, заблокировал 70 бросков соперника.

Иван Дроздов в 32 матчах за «Динамо» набрал 5 (2+3) очков. Также он выступал за фарм-клуб минскую «Юность»: в регулярном чемпионате в 15 матчах его статистика — 8 (5+3) баллов, в плей-офф в 14 матчах — 19 (5+14). Дроздов выиграл в составе «Юности» Кубок президента и стал лучшим бомбардиром нокаут-раунда.