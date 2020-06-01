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Подробности о вчерашнем ДТП, при котором водитель такси сбил велосипедиста на Варшавке
01.06.2020 10:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По предварительной информации: 36-летняя брестчанка, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», двигалась по улице Краснознаменная. На перекрестке с Варшавским шоссе, при выполнении маневра левого поворота, водитель совершила наезд на 40-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть на разрешающий сигнал светофора по велосипедной дорожке. В результате ДТП горожанин получил травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен домой.
Проводится проверка.
Госавтоинспекция области напоминает, что подъезжая к пешеходному переходу, нужно помнить, что разрешающий сигнал светофора может гореть как для водителей, так и для пешеходов, велосипедистов. Поэтому приближаясь к этому участку дороги, нужно двигаться с минимальной скоростью, которая позволит в случае появления пешеходов пропустить их.
Последним же необходимо убеждаться в безопасности перехода: встретьтесь взглядом с водителем, чтобы убедиться, что он вас заметил и пропускает.
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Дорожная авария произошла 31 мая около 16:55 часов. По предварительной информации: 36-летняя брестчанка, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», двигалась по улице...
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