В городском парке Бреста 1 июня можно покататься за полцены

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский парк культуры и отдыха подготовил к Международному дню защиты детей приятную акцию. Сегодня, 1 июня, на всех аттракционах, расположенных на детской площадке, можно покататься за полцены.





Кроме того, до 26 августа каждую среду 50% скидка предоставляется на все аттракционы (кроме картинга). Такая же акция действует и в парке воинов-интернационалистов.