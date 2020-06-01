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В городском парке Бреста 1 июня можно покататься за полцены

01.06.2020 10:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский парк культуры и отдыха подготовил к Международному дню защиты детей приятную акцию. Сегодня, 1 июня, на всех аттракционах, расположенных на детской площадке, можно покататься за полцены.

В городском парке Бреста 1 июня можно покататься за полцены

Кроме того, до 26 августа каждую среду 50% скидка предоставляется на все аттракционы (кроме картинга). Такая же акция действует и в парке воинов-интернационалистов.

 
 
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  Брестский парк культуры и отдыха подготовил к Международному дню защиты детей приятную акцию. Сегодня, 1 июня, на всех аттракционах, расположенных на детской...
 
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