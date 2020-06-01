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В городском парке Бреста 1 июня можно покататься за полцены
01.06.2020 10:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Брестский парк культуры и отдыха подготовил к Международному дню защиты детей приятную акцию. Сегодня, 1 июня, на всех аттракционах, расположенных на детской площадке, можно покататься за полцены.
Кроме того, до 26 августа каждую среду 50% скидка предоставляется на все аттракционы (кроме картинга). Такая же акция действует и в парке воинов-интернационалистов.
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Брестский парк культуры и отдыха подготовил к Международному дню защиты детей приятную акцию. Сегодня, 1 июня, на всех аттракционах, расположенных на детской...
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