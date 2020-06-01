Минское метро переходит на летний режим работы. Как меняется график движения?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сезонные изменения в столичном метрополитене. С наступлением календарного лета подземка традиционно переходит на новый график работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поезда станут ходить немного реже.

Строительство объектов завершается. Как выглядят четыре новые станции третьей линии метро в Минске





Интервал движения на синей ветке в часы пик теперь составит 2,5 минуты. По красной составы будут прибывать через каждые 3 минуты.