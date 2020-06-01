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Минское метро переходит на летний режим работы. Как меняется график движения?

01.06.2020 10:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сезонные изменения в столичном метрополитене. С наступлением календарного лета подземка традиционно переходит на новый график работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поезда станут ходить немного реже.

Строительство объектов завершается. Как выглядят четыре новые станции третьей линии метро в Минске

Минское метро переходит на летний режим работы. Как меняется график движения?

Интервал движения на синей ветке в часы пик теперь составит 2,5 минуты. По красной составы будут прибывать через каждые 3 минуты.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Сезонные изменения в столичном метрополитене. С наступлением календарного лета подземка традиционно переходит на новый график работы, сообщили...
 
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