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Запрет на добычу сома
01.06.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
В целях сохранения рыбных ресурсов и создания благоприятных условий для воспроизводства рыбы устанавливаются ограничения и запреты на промысловое и любительское рыболовство, лов отдельных видов рыб, в отдельных рыболовных угодьях в определенные сроки, а также способов рыболовства.
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В целях сохранения рыбных ресурсов и создания благоприятных условий для воспроизводства рыбы устанавливаются ограничения и запреты на промысловое и...
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