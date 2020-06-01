Запрет на добычу сома

Источник материала: Кричевская жизнь

В целях сохранения рыбных ресурсов и создания благоприят­ных условий для воспроизводст­ва рыбы устанавливаются ограничения и запреты на промысловое и любительское рыболовство, лов отдельных видов рыб, в отдельных рыболовных угодьях в определенные сроки, а также способов рыболовства.

Мстиславская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира напоминает, что с 31 мая по 1 июля в Беларуси будет действовать запрет на лов сома обыкновенного.

Размер причиненного вреда в случае незаконной добычи одной особи сома в период запрета любителям незаконной рыбалки обойдется в 12 базовых величин, что составляет 324 рубля.

Согласно Правилам ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, период запрета на лов сома обыкновенного разделен по регионам. С 31 мая по 1 июля – во всех областях республики, кроме Брестской и Гомельской. В южных регионах – с 19 мая по 20 июня.

Из всех рыб, обитающих в Беларуси, сом является самым крупным пресноводным хищником. Его масса достигает до 32 килограммов, тело по форме имеет сходство с налимом, но голова у сома более широкая и плоская. Считается, что сом — одна из самых оседлых рыб и редко отправляется в далекие путешест­вия. Десятки лет он почти круглый год живет в одной и той же яме, выходя из нее лишь для поиска пищи, да и то недалеко. Благодаря рыбоохранным мероприятиям, сом обыкновенный сегодня обитает во многих реках Беларуси, некоторых крупных озерах и водохранилищах, кроме того, является ценной промысловой рыбой. В целях сохранения популяции и обеспечения благоприятных условий для нерес­та этой рыбы и вводится запрет.

Ответственность за нарушение правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства предусмот­рена ч.1 ст.15.35 КоАП Республики Беларусь, размер штрафа, предусмотренный санкцией статьи — от 20 до 50 базовых величин.

Обращаемся к рыболовам с просьбой оказывать содействие в охране природных ресурсов.

А. Дятлов,

Мстиславской МРИ ОЖ и РМ.