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Строительство объектов завершается. Как выглядят четыре новые станции третьей линии метро в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Завершается строительство четырех станций новой линии минской подземки – Зеленолужской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, первая очередь включает четыре станции – «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Площадь Юбилейная». До готовности объектов остается чуть больше месяца.
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Новости Беларуси. Завершается строительство четырех станций новой линии минской подземки – Зеленолужской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рисунки с...
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