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Строительство объектов завершается. Как выглядят четыре новые станции третьей линии метро в Минске

01.06.2020 10:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Завершается строительство четырех станций новой линии минской подземки – Зеленолужской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рисунки с кузнецами и светящиеся огни в стиле железной дороги. Как будут выглядеть станции метро «Ковальская Слобода» и «Вокзальная»

Строительство объектов завершается. Как выглядят четыре новые станции третьей линии метро в Минске

Строительство объектов завершается. Как выглядят четыре новые станции третьей линии метро в Минске

Строительство объектов завершается. Как выглядят четыре новые станции третьей линии метро в Минске

Строительство объектов завершается. Как выглядят четыре новые станции третьей линии метро в Минске

Строительство объектов завершается. Как выглядят четыре новые станции третьей линии метро в Минске

Строительство объектов завершается. Как выглядят четыре новые станции третьей линии метро в Минске

Напомним, первая очередь включает четыре станции – «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Площадь Юбилейная». До готовности объектов остается чуть больше месяца.

Минское метро 1 июня переходит на летний режим работы. Как изменится график движения поездов? Об этом читайте здесь.

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Новости Беларуси. Завершается строительство четырех станций новой линии минской подземки – Зеленолужской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рисунки с...
 
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