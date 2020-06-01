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Тихановская обратилась к МВД и телеканалу «Беларусь 1»

01.06.2020 11:00 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

На избирательном пикете в Гродно 29 мая состоялась провокация, в результате которой был задержан блогер Сергей Тихановкий и люди из инициативной группы.

Об этом заявила в открытом письме к МВД и телеканалу «Беларусь 1» Светлана Тихановская 1 июня.

Ее пост появился на Telegram-канале «Страна для жизни».

По словам Тихановской, 29 мая в Гродно имела место провокация.

«Эту провокацию и последующее незаконное задержание и возбуждение уголовного дела в отношении руководителя моей инициативной группы я расцениваю как грубую попытку заинтересованных лиц препятствовать осуществлению мной избирательных прав», - пишет она.

По словам Тихановской, телесюжет, показанный на канале «Беларусь 1», «содержит ложь и явное искажение фактов из-за умышленно претенциозной подачи информации и нарезки из сегментов видео».

«Эту провокацию и последующее незаконное задержание и возбуждение уголовного дела в отношении руководителя моей инициативной группы я расцениваю как грубую попытку заинтересованных лиц препятствовать осуществлению мной избирательных прав», - пишет она.

Претендентка на пост президента отмечает, что полное несмонтированное видео задержания Тихоновского есть на Youtube-канале «mimohodom» и подтверждает ее позицию.

В то же время сюжет на Youtube белорусского телеканала был просмотрен 80 тысяч раз за два дня, и его оценили отрицательно 11 тысяч человек, а положительно – всего 144.

«Рассчитывая на то, что мы живем в правовом государстве, я ожидаю, что на направленные мной в соответствующие органы по описанным выше нарушениям заявления, уведомления и претензии будут предприняты следующие законные и разумные действия», - заявляет Тихановская.

От МВД она ждет защиты участников законных пикетов перед провокациями и противоправными действиями. Тихановская требует прекратить уголовное преследование мужа и других невиновных людей, выяснить личности женщин, устроивших провокацию в Гродно 29 мая, и привлечь их к ответственности.

Она надеется, что телеканал «Беларусь 1» опровергнет информацию как не соответствующую действительности.

Напомним, что блогер Сергей Тихановский был задержан вечером 29 мая во время проведения пикета в Гродно.

Затем его и еще нескольких человек из его окружения этапировали в Минск. Сейчас они находятся в ИВС на Окрестина и проходят по уголовному делу о нападении на сотрудника милиции.

31 мая в Минске и всех крупных городах Беларуси был проведен сбор подписей за выдвижение жены блогера Тихановского Светланы на пост кандидата в президенты. Очередь на подпись достигала нескольких километров

Фото nn.by

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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На избирательном пикете в Гродно 29 мая состоялась провокация, в результате которой был задержан блогер Сергей Тихановкий и люди из инициативной группы.
 
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