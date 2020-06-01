В Англии туристы стали свидетелями крушения частного самолета

Источник материала: ОНТ

В Гэмпшире (Англия) отдыхавшие на пляже туристы стали свидетелями крушения частного самолета Cirrus SR22. Воздушное судно упало в воду, о чем очевидцы рассказали Daily Mail.

37-летняя Эми Слэйд была в море с четырехлетней дочерью. Женщина услышала похожий на выстрел громкий удар.

Сдэйд добавила, что она рада тому, что при аварии никто не погиб.

Другая туристка, 70-летняя Кристина Хейбол, наблюдала за падением самолета с пляжа.

По данным Daily Mail, крушение самолета произошло 31 мая на пляже возле Кэлшота (графство Гэмпшир) около 14:00 по местному времени. На борту судна были два человека, их вытащили из воды ближайшим катером. В результате происшествия никто не пострадал.

Фото: PA

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