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В Англии туристы стали свидетелями крушения частного самолета

01.06.2020 11:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Англии туристы стали свидетелями крушения частного самолета

В Гэмпшире (Англия) отдыхавшие на пляже туристы стали свидетелями крушения частного самолета Cirrus SR22. Воздушное судно упало в воду, о чем очевидцы рассказали Daily Mail.

37-летняя Эми Слэйд была в море с четырехлетней дочерью. Женщина услышала похожий на выстрел громкий удар.

Сдэйд добавила, что она рада тому, что при аварии никто не погиб.

Другая туристка, 70-летняя Кристина Хейбол, наблюдала за падением самолета с пляжа.

По данным Daily Mail, крушение самолета произошло 31 мая на пляже возле Кэлшота (графство Гэмпшир) около 14:00 по местному времени. На борту судна были два человека, их вытащили из воды ближайшим катером. В результате происшествия никто не пострадал.

Фото: PA

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В Гэмпшире (Англия) отдыхавшие на пляже туристы стали свидетелями крушения частного самолета Cirrus SR22. Воздушное судно упало в воду, о чем очевидцы рассказали Daily Mail....
 
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