Дом с деревом внутри. Смотрите, что придумали архитекторы для владельца очень маленького участка

Источник материала: Tut.by

Этот небольшой современный дом построили во Вроцлаве, в районе довоенной частной застройки. Несмотря на небольшой участок, близость соседей и огромную площадь остекления, он обеспечивает уединение владельцам. Благодаря грамотному расположению панорамных окон вид из них открывается на деревья на участке, а не на дома соседей. Как там все устроено?



Фото: Maciej Lulko

Архитектор Томаш Гловацкий и его команда решили главную проблему маленьких участков в плотной застройке — как сделать дом с большой площадью остекления и при этом обеспечить владельцам приватность.



Фото: Maciej Lulko

Дом был поставлен в глубине участка, чтобы обеспечить большую площадь пространства перед ним. Еще более интересен архитектурный прием: торцевые углы дома «вырезаны» по диагонали из прямоугольного объема в форме глубоких лоджий, прикрытых крышей.



Фото: Maciej Lulko



Фото: Maciej Lulko

Это позволяет скрыть от глаз соседей объем взаимопроникающих (по вертикали и по горизонтали) полуоткрытых пространств внутри дома. Застекленные по всей высоте, они привлекательно открывают дом снаружи.



Фото: Maciej Lulko

Сердцем дома является зона зимнего сада с настоящим деревом. Стоит обратить внимание на панорамное остекление южной стороны и ряд мансардных окон в скате крыши. Это обеспечивает внутреннее пространство дома естественным светом весь день.



Фото: Maciej Lulko



Фото: Maciej Lulko

Простая форма дома не выбивается из сложившейся застройки и в то же время скрывает в себе довольно современный и необычный интерьер.



Фото: Maciej Lulko

В нем главные роли играют белый цвет и деревянные поверхности полов и элементов лестницы.