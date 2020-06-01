Ошеломляющий результат: что произойдёт с вашим телом, если отказаться от сладкого на год?

Источник материала: ОНТ

Ещё с детства нас предупреждают об опасности употребления алкоголя и наркотиков. Однако все молчат об опасности, которые несут в себе продукты с высоким содержанием сахара. Слово «зависимость» можно отнести и к употреблению сахара. Это не преувеличение. Согласно британскому исследованию 2013 года, сахар вызывает настоящее наркотическое привыкание. Таким образом, чем больше вы едите, тем больше его хочется.

Большинство из нас знакомы с последствиями, которые моментально влечёт за собой употребление сахара. Появляется «зверский» аппетит, также мы страдаем от перепадов настроения. Однако со временем злоупотребление такими продуктами может привести к проблемам кожи, к сахарному диабету и даже к заболеваниям сердца. Однако даже если вы откажитесь от сладкого на сутки, это повлечёт за собой положительные перемены.

Что произойдёт, если отказаться от сладкого на полчаса?

Если выдержать критический отрезок в 20-30 минут после первой дозы сладкого, то вторую порцию вы, скорее всего, не уже захотите. Согласно исследованию Университета Святого Луки в Канзас-Сити, ограничивая себя в сладком, вы в три раза сокращаете свои риски умереть от сердечно-сосудистых заболеваний. Дело в том, что сахар резко поднимает уровень инсулина, который впоследствии повышает артериальное давление, а также частоту сердечных сокращений.

Что произойдёт, если отказаться от сладкого на день?

По словам диетолога Ли О'Коннор, избавиться от тяги к сахару можно, если заменить их здоровыми питательными элементами. К ним относятся полезные жиры и клетчатка. Именно они помогают оставаться бодрыми и продуктивными весь день. Так, если продержаться сутки без сладкого, то скорее всего вы найдёте ему приятную альтернативу. Например, овощи и белок стабилизируют уровень сахара в крови и препятствуют перепадам настроения. В результате вас будет меньше тянуть к сладкому.

Что произойдёт, если отказаться от сладкого на неделю?

Через неделю после отказа сладкого у вас улучшится настроение. Также в вашем теле появится намного больше энергии. Вас покинет ощущение вялости. Также обратите внимание на состояние вашей кожи. Из-за того, что сахар является сильнейшим активатором воспалительных процессов, то, отказавшись от него, вы сократите риск возникновения акне на 87%.

Что произойдёт, если отказаться от сладкого на месяц?

Уже через месяц у вас исчезнет желание заказывать десерт в кафе или добавлять сахар в кофе. К тому же у вас значительно улучшится память. Согласно исследованию калифорнийских учёных, сахар нарушает коммуникацию между клетками мозга. В результате сахар оказывает положительное влияние на нашу способность к долгому хранению информации, а также обучению.

Что произойдёт, если отказаться от сладкого на год?

Результат отказа от сахара на год может быть ошеломляющим. Ваше здоровье улучшится в разы. Ваш организм больше не будет накапливать сахар для хранения жира. Именно поэтому вы, скорее всего, значительно потеряете в весе. К слову, через год отказа от сладкого можно себе позволить его в небольших количествах без страха сорваться. Самое главное - чтобы процент здоровой еды был не ниже 80%. Поэтому один-два раза в неделю можно делать себе сладкие исключения.

фото: foodandmood.com.ua





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