Спиртосодержащий груз изъят в Ивановском районе

Источник материала: Виртуальный Брест

В ходе оперативной отработки Ивановского района сотрудниками РОВД на 464 км автодороги «Кобрин – Гомель – граница РФ» задержан автомобиль «Фольксваген Пассат» под управлением 34-летнего жителя районного центра. В багажнике транспортного средства обнаружено 16 пластиковых емкостей объемом 5 литров каждая со спиртосодержащей жидкостью.





Водитель пояснил, что груз общим объемом в 80 литров предназначался для личного пользования. Спиртосодержащая жидкость изъята.

В настоящее время проводится проверка, а также назначена экспертиза.

За хранение или перемещение спиртосодержащей жидкости, превышающей допустимое количество (5 литров) для перемещения и хранения, предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 10 до 100 базовых величин с конфискацией спиртосодержащей жидкости.

Старший инспектор ОИОС УВД Евгения

Кузьмицкая, фото Ивановского РОВД