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Спиртосодержащий груз изъят в Ивановском районе
01.06.2020 12:28 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В ходе оперативной отработки Ивановского района сотрудниками РОВД на 464 км автодороги «Кобрин – Гомель – граница РФ» задержан автомобиль «Фольксваген Пассат» под управлением 34-летнего жителя районного центра. В багажнике транспортного средства обнаружено 16 пластиковых емкостей объемом 5 литров каждая со спиртосодержащей жидкостью.
Водитель пояснил, что груз общим объемом в 80 литров предназначался для личного пользования. Спиртосодержащая жидкость изъята.
В настоящее время проводится проверка, а также назначена экспертиза.
Старший инспектор ОИОС УВД Евгения
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В ходе оперативной отработки Ивановского района сотрудниками РОВД на 464 км автодороги «Кобрин – Гомель – граница РФ» задержан автомобиль «Фольксваген Пассат»...
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