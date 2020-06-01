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Спиртосодержащий груз изъят в Ивановском районе

01.06.2020 12:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В ходе оперативной отработки Ивановского района сотрудниками РОВД на 464 км автодороги «Кобрин – Гомель – граница РФ» задержан автомобиль «Фольксваген Пассат» под управлением 34-летнего жителя районного центра. В багажнике транспортного средства обнаружено 16 пластиковых емкостей объемом 5 литров каждая со спиртосодержащей жидкостью.

Спиртосодержащий груз изъят в Ивановском районе

Водитель пояснил, что груз общим объемом в 80 литров предназначался для личного пользования. Спиртосодержащая жидкость изъята.

В настоящее время проводится проверка, а также назначена экспертиза.

За хранение или перемещение спиртосодержащей жидкости, превышающей допустимое количество (5 литров) для перемещения и хранения, предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 10 до 100 базовых величин с конфискацией спиртосодержащей жидкости.

Старший инспектор ОИОС УВД Евгения
Кузьмицкая, фото Ивановского РОВД

 
Теги: Гомель
 
 
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  В ходе оперативной отработки Ивановского района сотрудниками РОВД на 464 км автодороги «Кобрин – Гомель – граница РФ» задержан автомобиль «Фольксваген Пассат»...
 
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