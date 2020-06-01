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Ураган «Аманда» в Сальвадоре привёл к масштабным наводнениям и оползням: есть погибшие

01.06.2020 12:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Сальвадора. На Сальвадор обрушился ураган «Аманда», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами стихии стали 9 человек. Не исключается, что их количество возрастет.

Ураган «Аманда» в Сальвадоре привёл к масштабным наводнениям и оползням: есть погибшие

Ураган «Аманда» в Сальвадоре привёл к масштабным наводнениям и оползням: есть погибшие

Ураган «Аманда» в Сальвадоре привёл к масштабным наводнениям и оползням: есть погибшие

Поисково-спасательные работы продолжаются. Шторм принес с собой ливни и сильный ветер. Начались масштабные наводнения. В результате схода оползня несколько сотен семей остались без крова. В районах наблюдаются перебои с подачей электричества.

Ураган «Аманда» в Сальвадоре привёл к масштабным наводнениям и оползням: есть погибшие

Ураган «Аманда» в Сальвадоре привёл к масштабным наводнениям и оползням: есть погибшие

Граждан размещают во временных центрах. На всей территории страны введен 15-дневный режим чрезвычайного положения.

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Новости Сальвадора. На Сальвадор обрушился ураган «Аманда», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жертвами стихии стали 9 человек. Не исключается, что их...
 
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