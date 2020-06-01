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Ураган «Аманда» в Сальвадоре привёл к масштабным наводнениям и оползням: есть погибшие
Источник материала: СТВ
Новости Сальвадора. На Сальвадор обрушился ураган «Аманда», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поисково-спасательные работы продолжаются. Шторм принес с собой ливни и сильный ветер. Начались масштабные наводнения. В результате схода оползня несколько сотен семей остались без крова. В районах наблюдаются перебои с подачей электричества.
Граждан размещают во временных центрах. На всей территории страны введен 15-дневный режим чрезвычайного положения.
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Новости Сальвадора. На Сальвадор обрушился ураган «Аманда», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жертвами стихии стали 9 человек. Не исключается, что их...
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