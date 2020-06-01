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C 1 июня в Беларуси подорожали газ и электроэнергия

01.06.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новые цены на эти ресурсы были установлены постановлением Совмина.




 
Еще в прошлом году правительство внесло изменение в свое же постановление, которое называется  «Об установлении для населения цен на газ, тарифов на электрическую и тепловую энергию, утверждении затрат на единицу оказываемых населению коммунальных услуг газо- и энергоснабжающими организациями Министерства энергетики». 
 
Так, с 1 июня стоимость газа при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов и приборов учета поднялась на 0,65 копейки до 12,71 копейки за кубометр в отопительный период. Летом газ будет стоить 42,13 копейки за кубометр, независимо от наличия отопительных приборов. Такая же цена будет действовать для тех, у кого газ не используется для отопления вне зависимости от сезона.
 
Потребители, которые имеют газовые отопительные приборы, но не счетчики газа с 1 июня платят 59,36 копеек за квадратный метр жилой площади в отопительных период, а в другое время — 22,26 копейки.
 
Сжиженный газ в отопительный сезон для тех, кто  имеет приборы учета, теперь стоит 2,1628 рубля за кубометр. В летнее время сжиженный газ стоит 1,1409 рубля. Такая же цена действует для тех, кто не использует газ для отопления.
 
При отсутствии счетчиков в отопительный сезон газ будет стоить 7,0314 рубля за кубометр, а вне его — 1,1409 рубля за кубометр.
 
Также с 1 июня увеличен тариф на электроэнергию. Одноставочный тариф теперь составляет 8,34 копейки за киловатт-час, двухставочный — 5,84 копейки в период с 23:00 до 6:00, и 10,84 копейки за киловатт-час в остальное время суток. Данные ставки действуют на электроэнергию для нужд отопления и горячего водоснабжения в жилье с электрическими плитами, не оборудованном системами централизованного тепло- и газоснабжения, при отсутствии отдельного прибора индивидуального учета.
 
Если в таком жилье на оборудование для отопления и горячего водоснабжения установлен отдельный счетчик, то киловатт-час будет стоить 3,74 копейки.
 
 
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Новые цены на эти ресурсы были установлены постановлением Совмина.
 
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