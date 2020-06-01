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Модные стрижки лета 2020: 4 потрясающих варианта

01.06.2020 13:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Модные стрижки лета 2020: 4 потрясающих варианта

С наступлением тепла и лета у всех нас повышается настроение. А это отличный повод для того, чтобы немного сменить имидж. Как известно, первая реформа на пути к обновлению — это причёска. Экспериментировать можно с длиной, формой, цветом волос, а также с различными укладками. В нашем материале ищите самые модные стрижки этого лета.

Удлинённый мягкий боб

Самая модная длина 2020 года - до плеч. Классический боб, удлинённый, а также с более мягкими линиями, из 70-х вернулся в 2020 год. С данной причёской волосы будут выглядеть более текстурными и густыми. А ваша укладка не будет отнимать у вас огромное количество времени. В самые жаркие дни позвольте собрать себе волосы в милый пучок или конский хвост.


Укороченный боб

Если вы не любите собирать волосы в хвост, но хотите спасти себя от жары, то укороченный боб - идеальное решение. Это не только практично, но и очень стильно. Такая длина будет отлично выглядеть как на прямых, так и на волнистых волосах. К тому же она не потребует много сил о средств для укладки.


Лесенка

Если вы хотите перемен, но боитесь значительных изменений во внешности, то каре — точно не ваш вариант. С чёлкой также лучше повременить в жару. Идеальный вариант в таком случае  - это лесенка. Сделайте пряди у лица короче, но при этом не трогайте основную длину. Эта форма будет отлично выглядеть как на распущенных волосах, так и в причёсках.


Под мальчика 

Этот вариант подойдёт только для тех, кто готов к радикальным переменам. Стрижка «под мальчика», никогда не теряла своей актуальности. К слову, многие звёзды, такие как Анджелина Джоли и Викториа Бэкхем, однажды решились на колоссальные перемены. Мода циклична, и в 2020 году короткая стрижка снова в тренде как никогда. Многие считают, что данная стрижка лишает женственности. Однако это не так, она наоборот подчёркивает изящность шеи и делает черты лица более выразительными.


фото: kanalukraina.tv

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С наступлением тепла и лета у всех нас повышается настроение. А это отличный повод для того, чтобы немного сменить имидж. Как известно, первая реформа на пути к...
 
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