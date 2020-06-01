Глава легкой атлетики поддержал Лукашенко – и его размазали в комментариях

Заявление призера Олимпийских игр вызвало море критики и негативных комментариев от подписчиков. Кто-то просто ставил дизлайк.





Изредка звучали и слова поддержки. Кто-то поставил в пример то, что Девятовский сделал для страны – правда, перечисления заслуг почему-то не последовало.





Кто-то упомянул заслуги в продвижения спорта родного района, но посчитал, что перемены неизбежны.





А некая барышня порассуждала о том, что положение страны зависит не от президента, а в Беларуси почти ничего нет (внезапно).





скрин со статистикой . Сам же Девятовский в комментариях не появлялся, но отдельным постом ответил несогласным, заявив, что сторонников его слов все-таки больше (хотя по комментариям этого не видно) и выложил





Кстати, в прошлом году сам Девятовский получал нагоняй от Александра Григорьевича.











