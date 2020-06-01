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Дочь мэра Нью-Йорка арестовали за участие в протестах

01.06.2020 13:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Смерть афроамериканца в результате задержания полицейскими в Миннеаполисе вызвала волну протеста по всей стране. Дочь градоначальника деловой столицы США также участвовала в митинге.


Фото: dailymail.co.uk
Билл де Блазио и его дочь Кьяра

Смерть афроамериканца в результате задержания полицейскими в Миннеаполисе вызвала волну протеста по всей стране. Дочь градоначальника деловой столицы США также участвовала в митинге.
В ходе протестов, вспыхнувших после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, была арестована дочь мера Нью-Йорка Билла де Блазио Кьяра. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщает The Hill.

По данным властей, Кьяра де Блазио была арестована за участие в незаконном собрании в субботу 30 мая. Как утверждается, ее задержали после того, как она и другие протестующие отказались освободить улицу на Манхэттене.

Отмечается, что вскоре после ареста дочери мэр города призвал протестующих "отправляться домой".


"Мы ценим и уважаем все мирные протесты, но настало время людям возвратиться домой. Если вы вышли с миром для того, чтобы донести свою позицию, вы были услышаны, в городе грядут перемены. Я в этом не сомневаюсь. Время идти домой для того, чтобы мы продолжили двигаться вперед", - заявил де Блазио на пресс-конференции.

Кроме того, де Блазио добавил, что насилие в ходе протестов происходит из-за действий "небольшого количества людей", у которых есть "четкая программа" по его распространению.

Напомним, в США проходят массовые акции протеста и беспорядки из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания в Миннеаполисе. 21 штат задействовал Нацгвардию из-за беспорядков.
 
 
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Смерть афроамериканца в результате задержания полицейскими в Миннеаполисе вызвала волну протеста по всей стране. Дочь градоначальника деловой столицы США также...
 
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