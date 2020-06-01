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Лукашенко заявил, чтобы майданов не ждали

01.06.2020 13:36 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Александр Лукашенко заявил, что знает, «откуда дуют ветры» в Беларусь. Но, по словам президента, в стране уже научились с ними бороться.

«Мы знаем, откуда ветры дуют на нашу белорусскую землю. К сожалению, не с той стороны, откуда хотелось бы», - сказал александр Лукашенко на встрече с председателем Комитета государственной безопасности Валерием Вакульчиком.

Он также заметил, то в стране готовы к любым ветрам и научились с ними бороться.

Президент вспомнил времена, когда страну «делили на части, присоединяли кусками то к одной земле, то к другой». По словам главы государства, сегодня этого допустить нельзя.

Он особо подчеркнул, что майданов в Беларуси не будет.

К слову, белорусский президент не первый раз заявляет про недопущение майданов. Например,  весной 2017 года, когда в Беларуси проходили акции протеста против  декрета «о тунеядстве», он также предупреждал, что никаких майданов в своей стране он не допустит.

 
 
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Александр Лукашенко заявил, что знает, «откуда дуют ветры» в Беларусь. Но, по словам президента, в стране уже научились с ними бороться.
 
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