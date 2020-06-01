|
Лукашенко заявил, чтобы майданов не ждали
01.06.2020 13:36 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Александр Лукашенко заявил, что знает, «откуда дуют ветры» в Беларусь. Но, по словам президента, в стране уже научились с ними бороться.
«Мы знаем, откуда ветры дуют на нашу белорусскую землю. К сожалению, не с той стороны, откуда хотелось бы», - сказал александр Лукашенко на встрече с председателем Комитета государственной безопасности Валерием Вакульчиком.
Он также заметил, то в стране готовы к любым ветрам и научились с ними бороться.
Президент вспомнил времена, когда страну «делили на части, присоединяли кусками то к одной земле, то к другой». По словам главы государства, сегодня этого допустить нельзя.
Он особо подчеркнул, что майданов в Беларуси не будет.
К слову, белорусский президент не первый раз заявляет про недопущение майданов. Например, весной 2017 года, когда в Беларуси проходили акции протеста против декрета «о тунеядстве», он также предупреждал, что никаких майданов в своей стране он не допустит.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко заявил, что знает, «откуда дуют ветры» в Беларусь. Но, по словам президента, в стране уже научились с ними бороться.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)