Лукашенко заявил, чтобы майданов не ждали

Источник материала: Ежедневник

Александр Лукашенко заявил, что знает, «откуда дуют ветры» в Беларусь. Но, по словам президента, в стране уже научились с ними бороться.

«Мы знаем, откуда ветры дуют на нашу белорусскую землю. К сожалению, не с той стороны, откуда хотелось бы», - сказал александр Лукашенко на встрече с председателем Комитета государственной безопасности Валерием Вакульчиком.

Он также заметил, то в стране готовы к любым ветрам и научились с ними бороться.

Президент вспомнил времена, когда страну «делили на части, присоединяли кусками то к одной земле, то к другой». По словам главы государства, сегодня этого допустить нельзя.

Он особо подчеркнул, что майданов в Беларуси не будет.

К слову, белорусский президент не первый раз заявляет про недопущение майданов. Например, весной 2017 года, когда в Беларуси проходили акции протеста против декрета «о тунеядстве», он также предупреждал, что никаких майданов в своей стране он не допустит.