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Одноклассники организуют благотворительный онлайн-концерт с Басковым, A'Studio, PIZZA и другими
Источник материала: БДГ
Социальная сеть Одноклассники впервые организует масштабный благотворительный
Концерт пройдет 29 мая в 19:00 в формате бесплатного музыкального онлайн-марафона. Это будет уникальный формат — артисты будут петь из дома, звукозаписывающих студий, продюсерских центров. Трансляция концерта пройдет в группе
Пользователи Одноклассников услышат Николая Баскова, Валерия Меладзе, Альбину Джанабаеву, Гошу Куценко, Дениса Клявера, Вику Дайнеко, Доминика Джокера, Катю Кокорину, Наталью Подольскую, Алексея Воробьева, Владимира Преснякова, Митю Фомина, EMIN, группы: PIZZA, A'Studio, «Город 312» и «Фабрика», «Моя Мишель» и «Марсель», а также Родиона Газманова, Никиту Ефремова, Лизу Арзамасову, которые являются попечителями фонда «Старость в радость».
Зрители смогут делать пожертвования во время эфира по ссылке, которая будет в описании к видео. Сделать пожертвование можно будет с помощью банковской карты или одной из платежных систем, а также со счета мобильного телефона.
Закупка ноутбуков для интернатов с пожилыми людьми организована фондом «Старость в радость» с помощью сервиса Dobro.mail.ru. Первая партия подарков была доставлена в Самарскую, Ростовскую области и Алтайский край. Сейчас в фонд поступают сотни просьб наладить интернет от дедушек и бабушек других регионов, чтобы иметь возможность поддерживать связь с близкими и волонтерами, которые навещали их до самоизоляции. Цель — 452 тыс рублей на организацию видеосвязи в 20 интернатах.
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Социальная сеть Одноклассники впервые организует масштабный благотворительный концерт с популярными звёздами эстрады в поддержку фонда «Старость в радость»...
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