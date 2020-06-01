Последний звонок. От слез грусти - к слезам радости

Источник материала: Ивьевский край

Есть дни, когда все кажется приостановленным: время, воздух, сама жизнь. Это чувство приостановленности делает то, что наполняло нас раньше, более ценным.

30 мая 2020-го тишина будет нарушена восторженными салютами детства, потому что во всех учреждениях образования района пройдут торжественные классные часы, посвященные завершению очередного учебного года.

Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки будет не совсем обычный последний звонок, но он все равно остается праздником, который с нетерпением ожидал каждый выпускник: 256 девятиклассников и 158 одиннадцатиклассников. И вот так от слез грусти - к слезам радости.

Обращаясь к выпускникам, поздравляем их с фантастическим достижением! Успехи, ошибки, свершения - все подытожит последний звонок. Хочется сказать главное: не унывайте, верьте в свои силы! У вас есть самое лучшее время, чтобы надеяться, создавать новое, учиться и работать. У вас много возможностей для совершенствования. Живите, верьте в свой полет, чувствуйте, вдохновляйте так, как вас ведет звезда! Сценарий победы вы пишете сами.

Загляните в глаза родителей и учителей, глаза, в которых скрыто многое. Как ясен их ум, как честны и скромны их лица. Поблагодарите. Этот праздник, цветущий, радостный, всегда новый, полный надежды и счастья - и для них тоже.

Дорогие ученики, родители и учителя! С праздником! Посмотрите в бездонные выси неба - нет традиционных шаров и салютов… А вы загадайте желание, ведь небо не закончится никогда!





Фото из архива "ІК".